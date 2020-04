Famiglia del Serafico regala un ventilatore polmonare all’ospedale di Assisi

(AssisiNews continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio al ventilatore polmonare donato da una famiglia del Serafico).

La solidarietà non si ferma, e arriva anche da persone le cui storie toccano il cuore. Succede ad Assisi, dove i coniugi Torino, assisani di “adozione” in quanto uno dei loro bimbi è ospite all’istituto Serafico, hanno deciso di raccogliere concretamente la sfida della solidarietà. E per questo hanno deciso di donare un ventilatore polmonare all’ospedale di Assisi, come reso noto da Manuel Monti, direttore del pronto soccorso del nosocomio assisano.

“Siamo i coniugi Aniello Torino e Anna Coppola, genitori di Giovanna e Salvatore. Siamo giunti in questo territorio per motivi gravosi, per il nostro piccolo Salvatore che è in cura al Serafico. In questa occasione – si legge nella lettera indirizzata agli operatori – vogliamo renderci partecipi del territorio, facendo un gesto concreto verso la collettività, a sostegno della fatica e dello spirito di tutti i sanitari che offrono il loro servizio”.

“Un piccolo gesto concreto, donare un ventilatore polmonare, per essere insieme in questa battaglia dura della nostra Italia. Con l’auspicio che tutto presto passerà – conclude la missivia – vi facciamo gli auguri di buon lavoro. Speriamo tutto vada proficuamente, secondo la volontà del buon Dio. Grazie per aver accolto la nostra donazione, adesso ci sentiamo un po’ più parte di questo territorio e molto vicino a tutti voi in trincea. Cari saluti – la conclusione della missiva – dalla famiglia di Salvatore Torino”.