“La bellezza dell’Italia non è andata in quarantena”: Conte ‘richiama’ i turisti

“Il sistema di controllo sta funzionando” e ora si può tornare, anche dall’estero, nell’Italia Sicura. Da quando il 4 maggio sono cominciare le prime riaperture non ci sono state situazioni critiche (“possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza”, parola di premier). Il tutto fermo restando che la ritrovata socialità deve essere nel segno del distanziamento fisico e con le mascherine dove necessario, “perché “il virus non è scomparso”. E, visto che “in tutti questi mesi la bellezza dell’Italia non è mai andata in quarantena”, l’auspicio di Conte è che “Il nostro paese torni a essere la metà del turismo”.

“Ci sono alcuni Paesi che ritengono di adottare misure nei confronti di Stati che hanno

una curva di contagio più elevata. Ma non vi è motivo per queste misure discriminatorie, non vorrei che l’ Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza” mostrata sulla pandemia, ha aggiunto Conte, parlando di “decisioni discriminatorie che non ritengo accettabili”.

Per quanto riguarda le misure economiche, il premier per la seconda volta ammette che ci sono stati ritardi, e promette riforme (fiscali, ma anche col taglio dei tempi della giustizia) che diano vita a un nuovo inizio. Spazio anche alla scuola: “sicuramente a settembre si riaprirà e si tornerà alla didattica in presenza”, anticipando che i sindaci saranno in prima linea per indicare interventi per l’edilizia scolastica.

Il premier ha inoltre anticipato che “Chiederemo di partecipare sicuramente al progetto Sure e parteciperemo al progetto Bei”, anche se le somme per l’Italia che arriveranno dall’Unione Europea “non saranno un tesoretto di cui deve disporre il governo, quindi ovviamente ci sarà confronto con le opposizioni. E’ un piano di lungo periodo è giusto che si faccia con le opposizioni”. Ma, ha aggiunto Conte, “Questa crisi deve essere un’ occasione per superare i problemi strutturali e ridisegnare

il Paese”.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)