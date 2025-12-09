La fiamma olimpica fa tappa tra Santa Maria e Assisi: percorso nel segno della Marcia della Pace (foto e video)

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha illuminato anche Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l’Italia, in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali. Nel pomeriggio del 9 dicembre la staffetta dei tedofori è transitata infatti a Santa Maria degli Angeli e ha poi attraversato il centro storico di Assisi immerso nell’atmosfera natalizia. (Continua dopo il video – link diretto)

Il percorso – individuato dalla Fondazione Milano-Cortina, in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ha interessato alcuni dei luoghi più iconici della città, con 15 tedofori, uno ogni 200 metri, per circa tre chilometri totali. Il passaggio della Fiamma Olimpica – secondo il Comitato promotore – ha l’obiettivo di unire idealmente i territori italiani, promuovendo bellezza, creatività, storia, cultura, ingegno e tradizioni del Paese e diffondendo, soprattutto tra i giovani, i valori del movimento olimpico. L’evento verrà trasmesso e rilanciato da media nazionali e internazionali, oltre che attraverso i canali ufficiali delle Olimpiadi. (Continua dopo il video – link diretto)

L’evento è iniziato in via Becchetti, con il convoglio olimpico che ha intrattenuto il pubblico, con musica, animazione e distribuzione di gadget. La staffetta qui ha visto cinque tedofori, che si sono passati la torcia con il fuoco dei Giochi Olimpici lungo il tratto di strada che va da Santa Maria degli Angeli ad Assisi, percorso ogni anno dalla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, in un’unione ideale con i valori promossi dalla manifestazione. “Sport e pace sono linguaggi universali, capaci di unire e di parlare soprattutto ai più giovani. L’Umbria accoglierà questo appuntamento con il senso della propria vocazione, terra di San Francesco, regione di dialogo, di sport e di partecipazione. Nell’incrocio tra la Fiamma Olimpica e la Marcia della Pace vogliamo lanciare un messaggio che arrivi fino ai Giochi: lo sport ha valore quando mette al centro dignità, nonviolenza e rispetto delle differenze. La Regione Umbria farà la sua parte perché queste giornate siano un esempio concreto di coinvolgimento e responsabilità condivisa”, le parole della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. (Continua dopo il video – link diretto)

Dopo Santa Maria degli Angeli la fiamma olimpica si è poi spostata nel centro storico, con dieci tedofori che hanno attraversato il centro storico, con inizio staffetta alle 16.05 in Piazza Matteotti e arrivo alle 16.30 circa in Piazza San Pietro. In piazza del Comune c’era il calciatore Andrea Ranocchia, mentre a San Rufino uno dei teodofori cittadini, Pietro Tanci, è stato accolto anche dagli stendardi della Nobilissima Parte de Sopra di cui è partaiolo. (Continua dopo la gallery © Mauro Berti – BNCOM Assisi News)

“La scelta di Assisi come una delle tappe del percorso olimpico – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e il vicesindaco con delega allo sport Veronica Cavallucci – rappresenta un riconoscimento del valore storico, culturale e paesaggistico della città e una bella opportunità per la promozione turistica del territorio. La Fiamma verrà accolta in un contesto straordinario, con la città immersa nella suggestiva atmosfera natalizia, con spettacolari proiezioni di luce dedicate al tema della pace nell’arte contemporanea. Tedofori, sportivi, cittadini e turisti vivranno un’esperienza unica ad Assisi, terra di pace e dialogo, valori propri anche dello spirito olimpico”.

La fiamma olimpica è entrata in Umbria dal Lazio: ha toccato Orvieto, Narni, Terni, Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello e Assisi, fino alla “city celebration”, dopo Assisi, di Perugia in piazza IV Novembre. Il 10 dicembre riprenderà dal capoluogo verso Gubbio e Città di Castello, ultima tappa umbra prima dell’ingresso in Toscana.

Le foto dall’Umbria sono tratte da Milano Cortina 2026, le foto di Assisi sono della redazione di Assisi News

