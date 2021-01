Masterchef 10, Monir Eddardary prosegue la corsa con capacità e simpatia

Vola nuovamente l’Umbria a Masterchef 10, noto talent culinario di Sky. Il giovane Monir Eddardary, di Bevagna, passa nuovamente il turno trascinato dalla sua simpatia innata. Una puntata, quella di ieri giovedì 21 gennaio 2021, dedicata alla biodiversità in cubcina.

In italia e nel mondo si sta riducendo la biodiversità e la cucina ha un ruolo basilare nel processo di rivalorizzazione delle materie prime in via d’estinzione per combattare questo trend irreversibile. Ieri gli aspiranti chef hanno dovuto non solo usare tutti gli ingredienti ma anche sprecarne il meno possibile conservando gli scarti in una ciotola a loro disposizione.

Un Monir che ha dato nuovamente dimostrazione di saperci fare, sia nella prima che nella seconda parte, quando chiamato a cucinare e a servire i bambini, li ha conquistati con parole e modi che hanno lasciato il segno.

Un Monir che nella scorsa puntata aveva commosso tutto. Il ragazzo di Bevagna era risultato tra i migliori della Mistery Box della nona puntata.

“Lo dedico a una persona molto importante: mamma. Una persona – aveva detto piangendo il giovane bevanate – che mi ha sempre spronato che nonostante facessi degli sbagli non si è mai permessa di buttarmi giù. Ha passato 20 anni in Italia e adesso è andata a Parigi, ha dovuto riniziare una vita a 60 anni. Si alza alle 4 della mattina e va a lavorare. E’ la persona che mi viene in mente quando mi alzo e che penso quando vado a dormire”.