Masterchef 10, l’umbro Monir in semifinale: una prova molto convincente

Direttamente da Bevagna vola alla semifinale di Masterchef 10 dopo l’ultima puntata di ieri sera giovedì 18 febbraio che l’ha visto protagonista assoluto con prove altamente convincenti e piatti unici. Ironico, divertente e con la passione per il mondo della cucina: ecco chi è Monir Eddardary, italiano di nascita ma che vanta origini marocchine. Ormai uno dei concorrenti della decima edizione di Masterchef, il cooking show di Sky che vede come giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Classe 1991, Monir Eddardary è originario di Bevagna. Nelle sue vene, inoltre, scorre sangue marocchino da parte dei genitori e nei suoi piatti è possibile ritrovare anche i sapori della cultura araba. Gli eliminati della nuova puntata di Masterchef Italia 10 sono stati Jia Bi e Eduard costretti ad abbandonare la classroom del programma di Sky Uno.

Ormai i concorrenti sono rimasti in sei e puntano la finale. Si dispera in balconata Aquila che piange per l’addio dell’amico Eduard, una bella scena in un confronto che sicuramente vede sopravvivere chi affronta l’eliminazione dell’altro. Sicuramente questa è l’edizione più bella di sempre col livello che si è alzato decisamente rispetto alle scorse edizioni. Fare oggi una previsione sul vincitore finale è davvero difficile, in gara sono rimasti, ricordiamo: Aquila, Irene, Azzurra, Federica, Antonio e appunto, il talento umbro Monir. Chi sarà il vincitore?