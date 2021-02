Coronavirus in Umbria, il bollettino del 19 febbraio 2021. Scuole chiuse fino al 28 febbraio

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 301 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 948 a 959, 11 persone scomparse in più. Intanto Anci Umbria anticipa che le scuole resteranno chiuse un’altra settimana.In attesa delle proroga formale, venerdì mattina l’assessore regionale Paola Agabiti ha confermato all’associazione dei comuni la chiusura anche per la prossima settimana delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni della zona rossa rafforzata istituita dalla presidente Donatella Tesei nell’intera provincia di Perugia, compreso il capoluogo di regione, più Amelia e San Venanzo.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 42.058 a 42.359 (appunto 301 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 32.692 a 32.961 (269 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria salgono da 8.418 a 8.439 (più 21; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.896, per un totale da inizio pandemia di 665.142 (ieri erano 661.246), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 98.703, più 3.546, ieri erano 95.157. I ricoverati in totale sono 545 (ieri erano 554, meno 9), di cui 83 in terapia intensiva (ieri erano 85, meno 2). Gli isolamenti contumaciali scendono da 11.865 a 11.848 (meno 17).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 253 a 271 (più 18 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.373 a 1.377, più 4 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.657 a 1.679 (più 22 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 238 a 257 (più 19). I ricoveri scendono da 15 a 14 (meno 1 tra ieri e oggi), di cui 2 in terapia intensiva (meno 1, ieri erano 3). I decessi rimangono 31. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 368 a 373, più 5 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.116 a 1.124, più 8. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.507 a 1.522, più 15 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 339 a 348, più 9. I ricoveri scendono da 29 a 25 (meno 4 tra ieri e oggi), di cui 6 in terapia intensiva (invariato). I decessi salgono purtroppo da 23 a 25. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali salgono da 54 a 57, più 3 tra ieri e oggi, mentre i guariti rimangono 216, invariato tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia passano da 274 a 277, più 3 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale salgono da 47 a 50, più 3 tra ieri e oggi. I ricoveri rimangono 7, di cui 2 in terapia intensiva, invariato. I decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali scendono da 34 a 33, meno 1, mentre i guariti aumentano da 186 a 187, più 1. I casi positivi totali rimangono 224, invariati, e scendono da 31 a 30, meno 1 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri rimangono 3, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 4.