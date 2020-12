Masterchef Italia 10, Munir da Bevagna ottiene il grembiule grigio e punta alla master class

Da Bevagna a Masterchef sognando la vittoria. Per ora Munir, ragazzo di origini marocchine che vive a Bevagna, si è aggiudicato un grembiule grigio per tentare di accedere alla master class e sognare il titolo di Masterchef Italia 10. Munir sarà chiamato a tenere alto l’onore dell’Umbria nel talent show culinario di Sky.

Nella puntata di giovedì 17 dicembre 2020, la prima puntata in assoluto della nuova stagione 2020/2021 che vede le selezioni, Munir ha presentato un piatto di tagliatelle fatte a mano con sugo di pesce.

Simpaticissima la sua presentazione mentre ha raccontato le sue avventure in giro per il mondo, in particolare in Australia. Il piatto non ha soddisfatto in pieno né Bruno Barbieri né Antonino Cannavacciuolo.

Munir, da Bevagna, ha però convinto lo chef Giorgio Locatelli: “Per la tua voglia, la tua fame, la tua energia ti dico di sì” – ha detto il giudice. Grembiule grigio così assegnato all’aspirante chef che arriva dall’Umbria e che ora dovrà affrontare un’altra sfida per entrare nella master class di Masterchef Italia 10.