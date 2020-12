X Factor 2020, Blind terzo classificato ma è disco d’oro con “Cuore Nero”

Blind è terzo nella finale di X-Factor, ma il suo singolo Cuore Nero è disco d’oro. Un bel riconoscimento per Blind che su Spotify è stato il migliore. Il cantante di Ponte San Giovanni guidato da Emma Marrone si toglie così una grande soddisfazione anche se non è riuscito a vincere.

A trionfare a X Factor 2020 è stata Casadilego che ha battuto nella finalissima a due i Little Pieces of Marmelade. Al termine della serata Alessandro Cattelan ha annunciato il suo addio emozionato e tra gli applausi al noto talent di Sky.

Un’edizione segnata dal Covid-19 quella di X Factor 2020 che non ha deluso le attese. Manuelito Hell Raton ha guidato alla vittoria Casadilego, Little Pieces of Marmelade rivelazione del programma con Manuel Agnelli. N.A.I.P., di Mika, è stato eliminato come primo concorrente in finale.

Per il cantante umbro Blind un futuro che si prospetta radioso e di successo: “Cuore Nero è disco d’oro. È la cosa più incredibile che mi sia mai successa. Ringrazio tutte le persone che stanno ascoltando la mia musica – ha detto Blind felice ed emozionato – ho voglia di rivedere mia mamma, di tornare a casa e di cominciare a lavorare sodo. Mai avrei immaginato tutto ciò, grazie e tutti”.