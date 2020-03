Le misure delle Diocesi umbre per il Coronavirus: stop a benedizioni e catechismo

Stop a benedizioni e catechismo, stop agli oratori e ad altre che non permettano di rispettare la distanza chiesta dalle misure del Governo, funerali solo per parenti stretti. Valgono anche per Assisi le misure messe in campo da tutte le Diocesi umbre dopo il decreto del governo. I vescovi della Regione Ecclesiastica Umbra forniscono le se­guenti indicazioni per l’attività pastorale su tutto il territorio, valide fino al 15 marzo. Di seguito le indicazioni delle e per le Diocesi umbre.

1. Si continui la celebrazione abituale della Santa Messa, sia nei giorni feriali che festi­vi, come gli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo della Quaresima (es. Via Crucis all’aperto), avendo cura che i partecipanti possano osservare tra loro la di­stan­za di precauzione igienica.

2. Nella celebrazione eucaristica si ometta lo scambio del segno della pace e la comu­nione venga distribuita unicamente sulle mani del fedele.

3. È bene che le acquasantiere non contengano acqua.

4. Si sospendano gli incontri di catechesi per i fanciulli, le attività di oratorio, di gruppi e movimenti, così come gli altri eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

5. Si sospenda la visita alle famiglie con la benedizione delle case.

6. Per la celebrazione dei funerali: alla Messa esequiale siano presenti soltanto gli stretti familiari, sempre a distanza di precauzione igienica. A tempo opportuno, potrà es­se­re celebrata in parrocchia una Messa di suffragio con la partecipazione dell’intera comunità.

7. È possibile la celebrazione del sacramento della Penitenza nella forma individuale con le dovute attenzioni.

8. In questo periodo di tempo, negli orari e nelle modalità ritenute più opportune, si espon­ga nelle chiese il SS.mo Sacramento per la preghiera personale di intercessione e supplica, garantendo una presenza e una vigilanza costante.

