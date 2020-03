La bellezza è contagiosa, sui social la meraviglia di Assisi e dell’Umbria

La mattina del 4 Marzo 2020 il Trio Medusa ha lanciato un’iniziativa chiamata “La bellezza è contagiosa”, invitando tutti a postare sui social un’immagine che racconti l’incanto della propria città o del proprio paese usando proprio l’hashtag #labellezzaècontagiosa. AssisiNews e AssisiSport rivolgono l’invito ai loro lettori, invitandoli a postare sui social i migliori scatti di Assisi e dell’Umbria e/o a inviarli alla redazione (che li pubblicherà), con l’hashtag #labellezzaècontagiosa.

Il panico da coronavirus sta causando una crisi senza precedenti per il turismo italiano e l’impatto è a doppio senso, in entrata e in uscita. “Stiamo pensando a misure immediate, e poi insieme costruiremo un rilancio dell’immagine dell’Italia, che, sono sicuro, sarà rapido”, afferma a Napoli, il ministro dei Beni culturali del Turismo, Dario Franceschini, anticipando che “Venerdì mattina avremo un tavolo con le organizzazioni del turismo, poi incontreremo quelle dello spettacolo e del cinema. È chiaro che il turismo è il settore più colpito”.

“La bellezza è contagiosa è un modo per non far vincere il Coronavirus in questi giorni in cui sono tantissime le persone che stanno cancellando prenotazioni e visite nelle nostre città”, ha spiegato il Trio Medusa. E, per AssisiNews, un modo per ricordare a tutti che l’Umbria è bella e lo rimarrà anche una volta finita l’emergenza.