Parole di Pace: venerdì 26 ad Assisi dialogo tra rappresentanti politici israeliani e palestinesi

Con 25mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza, 1300 vittime israeliane accertate nell’attacco dello scorso 7 ottobre e 130 persone ancora in ostaggio di Hamas, il conflitto in Medioriente impone che la comunità internazionale metta in campo tutte le risorse necessarie per una risoluzione pacifica.

I pensionati della Cgil rinnovano il proprio impegno a costruire il dialogo e il rispetto reciproco tra israeliani e palestinesi, per dimostrare che pace e convivenza sono ancora possibili e sono l’unica strada per la sicurezza comune. Con questo obiettivo, venerdì 26 gennaio, dalle 9.30 presso la Sala della Pace nel Sacro Convento della Basilica di San Francesco di Assisi, lo Spi Cgil organizza l’iniziativa “Parole di Pace” con Aida Touma-Suleiman, parlamentare palestinese, deputata del Knesset israeliano per Hadash; Ilan Baruch, presidente del PWG, Policy Working Group per la pace tra Israele e Palestina; Jamal Zakhout, scrittore palestinese e componente del “Palestinian National Council”; Paola Caridi, giornalista, autrice di “Hamas”; Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri Segreteria Nazionale PD; Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Coordina Silvana Cappuccio, Spi Cgil nazionale. Conclude il segretario generale Spi Cgil Ivan Pedretti. Saluti di Marco Moroni, Padre Custode del Sacro Convento; Stefania Proietti, sindaca di Assisi; Andrea Farinelli, Segretario generale Spi Cgil Umbria.

Parole di pace

Breve presentazione dei relatori

Aida Touma-Suleiman: parlamentare palestinese, deputata del Knesset israeliano per Hadash. Laureata in psicologia e lingua e letteratura araba, ha fondato il gruppo femminista arabo Women Against Violence nel 1992. È stata la prima donna a far parte dell’Alto Comitato di Follow-Up per i Cittadini Arabi di Israele. Ha anche co- fondato la Commissione Internazionale delle Donne per una Giusta Pace Palestinese-Israeliana.

Jamal Zakhout: componente del “Palestinian National Council”, noto scrittore palestinese. Uomo politico e scrittore, è presidente del Centro Studi e Ricerche politologiche ARD in Ramallah. Zakout ha ricoperto il ruolo di consigliere senior dell’ex primo ministro palestinese Fayyad ed è stato protagonista in vari organismi del panorama politico palestinese.

Ilan Baruch: ex diplomatico israeliano ed ex ambasciatore in Sudafrica, attualmente presidente del PWG, un gruppo che lavora per la pace tra Israele e Palestina sul principio due popoli-due Stati. Paola Caridi: giornalista, autrice di “Hamas. Dalla resistenza al regime.”

Giuseppe Provenzano: già ministro per il Sud e la coesione territoriale, deputato, responsabile Esteri Segreteria Nazionale PD Francesco Strazzari: docente di Relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Foto di Alice Donovan Rouse | via Unsplash

