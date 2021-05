Riaperture, le indicazioni della cabina di regia: da domani coprifuoco alle 23, sarà abolito dal 21 giugno

Riaperture, le indicazioni della cabina di regia svoltasi il 17 maggio. Dalle 23 del 18 maggio il coprifuoco slitta alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno sarà abolito: queste le indicazioni della cabina di regia del governo sulle riaperture. Il governo guidato da Mario Draghi accelera i tempi per il varo del nuovo decreto che prevedrà — sulla scorta di dati in costante miglioramento — una serie di allentamenti delle misure in atto per contrastare la pandemia di Covid. Al termine della cabina di regia, lunedì pomeriggio, si terrà un Consiglio dei ministri, che dovrà discutere delle nuove misure.

Queste, intanto, le proposte per le riaperture uscite dalla cabina di regia e riportate da Corriere.it.

– coprifuoco: slitta alle 23 da domani sera, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno abolito. Nelle regioni bianche abolito il coprifuoco dal primo giugno

– matrimoni: il 15 giugno via libera all’aperto e al chiuso con «green pass»

– palestre: apertura dal 24 maggio

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: apertura dal 1 luglio

– piscine al chiuso e centri termali: apertura dall’1 luglio

– centri commerciali aperti dal prossimo weekend del 22

– bar: si potrà consumare al bancone dall’1 giugno

– ristoranti: dall’1 giugno si potrà cenare al chiuso

– impianti da sci: riaprono il 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida

– corsi di formazione: via libera dall’1 luglio

– congressi: ok dal 15 giugno con «green pass»

– parchi tematici e di divertimento: riaprono il 15 giugno

– centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: riapertura dal 1 luglio

– sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso: le attività restano sospese.

– presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive: la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1 giugno all’aperto e dal 1 luglio al chiuso nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso), e non più limitatamente alle competizioni di interesse nazionale.

