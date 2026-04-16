Sabato la Marcia per la pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerre

Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo. E lo fa con una Marcia per la Pace che sarà anche una risposta netta e senza ambiguità: piena solidarietà a Papa Leone XIV colpito da attacchi indecenti e inaccettabili. “Quello del Presidente americano non è solo un attacco personale. È un attacco a una delle poche voci globali che oggi hanno il coraggio di opporsi alle guerre, alla violenza e agli stragisti. Per questo, da Assisi partirà un messaggio chiaro: basta guerre e attacchi al Papa”, dicono gli organizzatori.

L’appuntamento è alle ore 9.00 a Santa Maria degli Angeli. Da lì prenderà avvio una nuova Marcia per la Pace che vedrà migliaia di studenti e insegnanti muoversi all’insegna del motto “Sbellichiamoci!”, per trovare la strada del cambiamento e mettere fine agli orrori che stanno devastando noi e l’intera umanità. La Marcia per la Pace di Assisi si concluderà in piazza San Francesco, ad un passo dalla tomba del Santo Patrono d’Italia, da dove verrà lanciato un nuovo pressante grido per estendere l’impegno concreto e fattivo per la pace.

La Marcia segnerà il culmine del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco” intitolato “IO CAMBIO” che il 17 e 18 aprile riunirà ad Assisi alunni e studenti dai 4 ai 18 anni di 14 regioni italiane (in allegato il programma e il comitato promotore). Il Meeting è parte di un programma educativo avviato nel 2013 dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace in collaborazione con i Francescani del Sacro Convento con tre obiettivi pedagogici: (1) conoscere Francesco, (2) fare esperienza di Francesco e (3) assumersi la responsabilità di “muoversi sui passi di Francesco”.

L’impegno della Scuola e dell’Università italiana “sui passi di Francesco” sarà al centro dell’incontro che si svolgerà venerdì 17 aprile alle ore 12.00 presso la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. All’incontro interverranno:

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Valter Stoppini, Sindaco di Assisi

Massimiliano Presciutti, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, Presidente della Provincia di Perugia

Fabiana Cruciani e Aluisi Tosolini, Coordinatori della Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Marco Mascia, Coordinatore nazionale della Rete delle Università per la Pace

Alessandro Saggioro, Coordinatore del Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies

Valerio De Cesaris, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia

Daniele Parbuono, Delegato rettorale per il settore “Politiche per la Pace” dell’Università degli Studi di Perugia

Simona Zoncheddu, USR Umbria

Franco Lorenzoni, Maestro elementare e fondatore della Casa-Laboratorio Cenci

Giuseppe Giulietti, Giornalista, fondatore di Articolo 21

Fra Enzo Fortunato, Francescano, giornalista e scrittore

Fra Felice Autieri, Storico del Francescanesimo, OFMconv

Randa Harb, Direttrice Rete nazionale delle Scuole di Pace

Flavio Lotti, Coordinatore del Meeting delle Scuole di Pace

Foto di Francesca Magurno | via Unsplash

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