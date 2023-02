Turchia e Siria colpite dal terremoto, come donare alle raccolte fondi

Una particolare intenzione di preghiera per le vittime e i sopravvissuti del forte terremoto tra Turchia e Siria e l’invito a contribuire tutti, ciascuno per le proprie possibilità, allo sforzo della Caritas Italiana e della Conferenza Episcopale Italiana per portare aiuto. Sono le esortazioni del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra e Gualdo Tadino e di Foligno monsignor Domenico Sorrentino: “Il mondo intero e anche la nostra comunità è scossa dalle notizie sul disastroso terremoto che ha devastato intere zone di Turchia e Siria. Vogliamo essere al fianco, con la preghiera ma anche con un aiuto concreto, di chi è rimasto senza casa, a chi ancora lotta per la vita sotto le macerie, a chi piange per la vita perduta dei propri familiari. Siamo generosi, solidali, vicini ai nostri fratelli in difficoltà”.

La Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato 500mila euro dai fondi 8×1000 come primo aiuto e Caritas Italiana, da anni impegnata nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali. Seguendo l’invito di Papa Francesco, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana – rinnovando profonda partecipazione alle sofferenze e ai problemi delle popolazioni di Turchia e Siria provate dal terremoto – ha anche indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023. “Sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti – fa sapere la presidenza della Cei – ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite. Le offerte dovranno essere integralmente inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023”.

In attesa della colletta del 26 marzo, già da adesso è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza utilizzando il conto corrente postale n. 347013, con una donazione online, o con bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia e Siria 2023” tramite:

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U020 0805 2060 0001 1063 119

COOP a nome di tutte le cooperative di consumatori si muove a sostegno delle persone in difficoltà e dei territori colpiti dal terremoto in Turchia e Siria e decide uno stanziamento di 100.000 euro per le prime necessità a favore di UNHCR l’Agenzia ONU per i Rifugiati e Medici Senza Frontiere. Entrambe le organizzazioni sono presenti fin dai primi momenti dell’emergenza nelle aree devastate dal sisma; in particolare l’UNHCR, presente da più di 10 anni sia in Turchia che in Siria per fornire sostegno alla popolazione siriana sfollata e rifugiata a causa della guerra in corso, sostiene gli interventi di emergenza per i sopravvissuti al terremoto in entrambi i paesi. In Turchia, i team di UNHCR stanno assistendo sia i rifugiati che le popolazioni locali, in risposta alla richiesta del governo di fornire assistenza di emergenza. In Siria sta già distribuendo aiuti umanitari d’emergenza tra cui coperte termiche, materassini, abiti invernali, taniche per l’acqua nelle province di Aleppo, Latakia, Hama e Tartous ed è in corso l’attività per fare affluire stock aggiuntivi di materiali necessari in tutte le zone epicentro del sisma.

Medici Senza Frontiere, attiva nella Siria nord-occidentale anche prima del terremoto con diversi progetti, ha risposto subito all’emergenza assistendo oltre 3 mila feriti in diverse strutture ospedaliere a Idlib e Aleppo. Sono in azione anche diverse cliniche mobili per assistere i feriti e distribuire cibo, coperte e acqua agli sfollati, mentre un servizio di ambulanze si sta occupando del trasferimento dei pazienti in gravi condizioni. Con l’obiettivo di aggiungere altre risorse è stato aperto un conto corrente dedicato per nuove donazioni da parte di soci e consumatori. Donazioni libere con la causale “Emergenza Terremoto Siria e Turchia” che saranno analogamente destinate alle due organizzazioni. Gli estremi del conto corrente sono i seguenti: Banca Unicredit IBAN IT 17 R 02008 05364 000106662294.

