Vacanze in Italia 2022, le date dei ponti e delle festività

Quali sono le date per le vacanze 2022 in Italia? Di seguito – grazie a ilpost.it – tutti i giorni di festa in cui è possibile prevedere ponti e festività varie. E se l’1 maggio 2022, festa dei lavoratori, è domenica, e il 25 aprile cade di lunedì – stesso giorno del Ferragosto 2022, le vacanze 2022 in Italia promettono bene per quanto riguarda la Festa della Repubblica del 2 giugno (giovedì).

Il 2022 è cominciato di sabato, ma già l’Epifania viene di giovedì, mentre in autunno il giorno dei santi sarà infatti un martedì, mentre quello dell’Immacolata, l’8 dicembre 2022, un giovedì. Ci sono poi alcune feste patronali: chi vive a Milano, con due giorni di ferie, grazie a sant’Ambrogio, che cade di mercoledì, potrà fare festa una settimana. Ad Assisi invece San Rufino, patrono cittadino, cade di venerdì, a ridosso del ponte di Ferragosto. Il 4 ottobre, festa di San Francesco 2022 (che non è festa rossa) cade invece di martedì.

Di seguito tutte le date delle festività valide a livello nazionale

6 gennaio – Epifania – Giovedì

17 aprile – Pasqua – Domenica

18 aprile – Lunedì dell’Angelo – Lunedì

25 aprile – Festa della Liberazione – Lunedì

1 maggio – Festa dei lavoratori – Domenica

2 giugno – Festa della Repubblica – Giovedì

15 agosto – Ferragosto – Lunedì

1 novembre – Tutti i santi – Martedì

8 dicembre – Immacolata Concezione – Giovedì

25 dicembre (Natale) – Domenica

26 dicembre (Santo Stefano) – Lunedì

1 gennaio 2023 – domenica

Foto di S Migaj | via Unsplash

© Riproduzione riservata