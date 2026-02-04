Violenze a Torino e aggressione a un poliziotto, la condanna del centrodestra

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato presso il Comune di Assisi un Ordine del Giorno per condannare fermamente i gravissimi episodi di violenza verificatisi recentemente a Torino, culminati nella brutale aggressione a un agente di Polizia.

“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce dalla necessità impellente di riaffermare il valore della legalità e la sacralità delle Istituzioni democratiche, troppo spesso bersaglio di frange estremiste che utilizzano il pretesto della manifestazione politica per sfociare in atti criminali. L’atto politico, promosso da Fratelli d’Italia, è stato proposto a tutte le forze di opposizione di centrodestra presenti in Consiglio Comunale, ottenendo un’ampia e convinta convergenza. Il documento è stato sottoscritto dai Consiglieri delle Liste Civiche di area – Assisi al Centro e Eolo Cicogna – a conferma di una totale sintonia sui temi della sicurezza e del rispetto verso chi indossa una divisa. Anche il gruppo di Forza Italia, pur non siglando formalmente il testo per ragioni legate alla gestione delle proprie priorità amministrative, ha espresso pieno e incondizionato sostegno politico ai contenuti del documento, garantendo il proprio voto favorevole in fase di discussione in aula”.

“Nel testo dell’Ordine del Giorno – ancora il centrodestra – viene sottolineato come l’aggressione a un rappresentante dello Stato non possa in alcun modo essere derubricata a semplice incidente di percorso o giustificata da contesti di disagio sociale. Colpire un agente in servizio significa attaccare l’intera comunità nazionale e i principi stessi della convivenza civile. Per queste ragioni, il Centrodestra unito chiede che il Sindaco – che ha servito lo Stato proprio indossando con onore la divisa della Polizia – e la Giunta di Assisi prendano una posizione netta e inequivocabile, esprimendo massima solidarietà alle Forze dell’Ordine e prendendo le distanze da qualsiasi organizzazione o movimento che tenti di legittimare l’odio e la violenza contro le Istituzioni. Con questa iniziativa, il Centrodestra di Assisi intende ribadire che la libertà di espressione e il diritto al dissenso non possono mai trasformarsi in guerriglia urbana. La protezione di chi opera quotidianamente per la sicurezza dei Cittadini è un dovere morale e politico che l’amministrazione di Assisi, città simbolo di pace e rispetto, è chiamata a onorare senza alcuna ambiguità ideologica o esitazione”. I Gruppi di Opposizione al Comune di Assisi Fratelli d’Italia – Serena Morosi – Daniele Martellini Lista Civica Assisi al Centro – Ivano Bocchini Lista Civica Eolo Cicogna – Eolo Cicogna – Giancarlo Cavallucci Forza Italia – Francesco Fasulo

Screen dal video di Guido Crosetto su X/Twitter

https://x.com/GuidoCrosetto/status/2017678103150055771

