Assisi rafforza i legami culturali e istituzionali con il Giappone: gemellaggio con Koya nel 2026

Il sindaco di Assisi Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio hanno preso parte, nella giornata del 29 gennaio, alla Riunione di interscambio tra enti locali italiani e giapponesi, ospitata dall’Istituto Giapponese di Cultura e promossa dall’Ambasciata del Giappone in Italia. L’iniziativa, svoltasi a Roma, ha riunito amministratori locali e rappresentanti istituzionali impegnati in rapporti di cooperazione e interscambio con realtà giapponesi.

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, esponenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Fondazione Italia Giappone e dell’Istituto Giapponese di Cultura in Roma. Nel corso dei lavori è stato illustrato il quadro delle relazioni di cooperazione sviluppate nel tempo dal Comune di Assisi con le realtà giapponesi coinvolte, attraverso iniziative culturali, visite istituzionali e attività di scambio. È stato inoltre richiamato il rapporto istituzionale con la città di Koya, centro di rilevanza storica e culturale riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO, con cui Assisi intrattiene relazioni formalizzate a partire dal protocollo d’intesa siglato nel 2009.

La riunione ha costituito un’occasione di confronto tra enti locali sui percorsi procedurali legati ai gemellaggi, sugli scambi tra delegazioni e giovani e sulle attività di cooperazione in ambito culturale e turistico, anche in relazione alle iniziative previste per il 2026 nell’ambito dei rapporti tra Italia e Giappone. La partecipazione del Comune di Assisi si inserisce nel quadro delle ordinarie attività di relazione istituzionale e cooperazione tra enti locali a livello internazionale, finalizzate allo sviluppo e al mantenimento di rapporti amministrativi e culturali con partner esteri. “L’incontro – aggiunge l’assessore Fabrizio Leggio via Facebook – ha gettato le basi per trasformare il patto di amicizia in essere fra le città di Koya e di Assisi del 2009 in un gemellaggio vero e proprio, dando seguito alla intenzione di rafforzare le relazioni manifestata durante gli incontri avvenuti all’Expo di Osaka del 2025. Il sindaco di Koya, Yoshiya Hirano, assieme al Governatore della Prefettura di Wakayama, hanno già annunciato la loro visita ufficiale ad Assisi nel 2026”.

