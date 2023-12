Wiki Loves Monuments 2023, premiato uno scatto di San Francesco nell’ora blu

Una fotografia della cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze ha vinto il primo premio dell’edizione italiana di Wiki Loves Monuments 2023, il concorso fotografico più grande al mondo che ogni anno è promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia. Ma c’è gloria anche per la Basilica di San Francesco che, immortalata durante l’ora blu da Monica Rondini che ha giocato sulla prospettiva, conquista la quinta posizione e viene rilanciata anche dagli account turistici della città.

Al secondo posto di Wiki Loves Monuments 2023 lo scatto di Francescomarraccini che ha fotografato l’interno della cupola barocca della Basilica di San Vitale di Ravenna; terzo posto per l’utente Abbrey82 che ha scattato l’immagine della chiesa di Santa Maria della Pietà a Calascio, in Abruzzo, incorniciata dal panorama montuoso. In classifica anche la splendida veduta del chiostro del Duomo di Monreale, il capolavoro di architettura bizantina del Palermitano, catturata da Dariolp83 e appunto la Basilica di san Francesco d’Assisi, immortalata durante l’ora blu da Monica Rondini che ha giocato sulla prospettiva.

Quest’anno Wiki Loves Monuments 2023, realizzata in collaborazione con Fiaf, la Federazione italiana delle associazioni fotografiche, il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Curia Romana e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Icom Italia, ha visto la partecipazione di 946 fotografi con 52mila foto caricate. Come ogni anno, una pre-giuria di volontari e la giuria di esperti hanno valutato gli scatti migliori, 5 dei quali sono stati selezionati nella classifica edifici religiosi, altri 5, considerati i più belli della sezione generale, sono stati premiati per la stessa.

Promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia, Wiki Loves Monuments rappresenta un’opportunità per la diffusione, promozione e tutela del patrimonio culturale di ben 93 Paesi. Dalla sua prima edizione, il concorso ha contribuito a documentare milioni di monumenti, con oltre 3 milioni di immagini caricate nel mondo da più di 111.500 partecipanti. L’edizione italiana di Wiki Loves Monuments si svolge online, ogni settembre dal 2012: si tratta del più grande concorso fotografico del mondo che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikipedia e sui progetti fratelli. Dal 2012, oltre 10.000 partecipanti hanno caricato su Wikimedia Commons più di 240.000 fotografie, scegliendo tra oltre 85.000 monumenti fotografabili. Amministrazioni pubbliche, enti culturali e religiosi, proprietari privati e soprattutto un gran numero di volontari sono i veri pilastri dell’iniziativa.

Foto in evidenza tratta da WikiMedia

© Riproduzione riservata