Venere Italia ad Assisi: l’influencer digitale in città per ammirarne le bellezze in vista del Natale

La Venere di Botticelli testimonial dell’Italia per la campagna "Open to meraviglia" ritratta su Instagram nella piazza inferiore di San Francesco

È la Venere di Sandro Botticelli, una delle donne più conosciute al mondo, protagonista della nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit, l’ultima presenza vip “avvistata” ad Assisi, città che in questi giorni si sta preparando al Natale. La venere digitale voluta dal ministro del turismo Daniela Santanchè, è la rappresentazione della più importante dea della romanità, ritratta da Botticelli intorno al 1485 in un quadro conservato ora agli Uffici di Firenze. A lei il compito di presentare al mondo in veste di virtual influencer – sui social, ma non solo – le meraviglie dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le città d’arte, i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica.

E proprio stasera, martedì 5 dicembre, è apparsa sui social attraverso il suo profilo Instagram, con ecopelliccia e borsa entrambe di colore rosa, sulla piazza inferiore di San Francesco, con alle spalle tutta la bellezza della Basilica: “Sono ad Assisi, una località ospitale, raccolta, resa unica dalle tantissime attrattive storiche, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche. La città – si legge nel post – conserva alla perfezione le caratteristiche del tipico borgo umbro. Con la sua Basilica e la valenza degli artisti che vi hanno lavorato è stata fin da subito d’ispirazione culturale e spirituale. Assisi è un esempio unico di “città santuario”, giunta ai nostri giorni perfettamente in continuità e sinergia con il contemporaneo. Quest’anno il Natale qui sarà ancora più speciale! Ho scoperto che sono passati 800 anni da quando San Francesco a Greccio nel 1223 realizzò il primo presepe al mondo. Per oltre un mese – scrive Venere Italia – l’intera città sarà inondata di luce, segno di speranza, con suggestive luminarie e illuminazioni scenografiche su chiese e monumenti del centro storico. Un’occasione da non perdere”.

“Open to meraviglia” è il claim pensato per la campagna nata al tempo da un’idea del gruppo Armando Testa: inizialmente composto di un video promozionale e di una campagna affissione, ha da subito aperto i battenti anche nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social dove – dopo una breve sosta e qualche immancabile polemica – è ormai tornata attivamente e costantemente a postare le immagini della tante bellezze italiane visitate, fra cui in questa fredda serata di dicembre, anche la città di Assisi con il suo monumento simbolo di livello internazionale per eccellenza.

