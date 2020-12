X Factor 2020, Blind tiene alto il nome dell’Umbria e vola in finale

Blind vola alla finalissima di X Factor 2020 nella quale giovedì prossimo 10 novembre sfiderà N.A.I.P., Casadilego e i Little Pieces of Marmelade. Sono questi i quattro finalisti di X Factor 2020 dai quali uscirà il vincitore.

Franco Popi Rujan in arte Blind, umbro originario di Ponte San Giovanni, passa così alla finalissima raggiungendo questo importantissimo traguardo dopo un percorso avvincente guidato dalla sua giudice Emma Marrone. Nella sesta puntata del noto talent di Sky il concorrente umbro ha sconfitto Mydrama al ballottaggio raggiungendo gli altri concorrenti in finalissima.

Al momento della votazione, Emma ha votato per salvare il suo concorrente Blind, così come Manuel Agnelli. Manuelito ha salvato la propria concorrente Mydrama e quando tutto sembrava avviarsi verso il tilt votato dal pubblico, Mika ha deciso: “Salvo Blind, lo ritengo più pronto”. Blind in finale, Mydrama fuori tra gli applausi del pubblico. Giovedì 10 dicembre la finalissima.