A Bastia Umbra è… Aria d’Estate 2025: il programma dei principali eventi (foto)

(Flavia Pagliochini) Aria d’Estate 2025 è il titolo della rassegna di eventi organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Bastia Umbra: musica, spettacoli, buon cibo e tanto intrattenimento per tutte le età per un grande contenitore di eventi che animerà l’Estate bastiola. Tre i grandi eventi di Aria d’Estate 2025 – il sette agosto La notte dei Tamburi – Dal battito del tramonto al ritmo della notte, con cui Bastia entra in Suoni Controvento, preceduti il 12 Luglio dalla danza verticale dal conservone (Torre dell’Acqua) e il 5 luglio dalla Notte Bianca con il concerto Prototipo – Dirotta su Cuba – Dj Set Rollover: tra le tante attrazioni in Città, in Piazzetta Franchi sarà allestito uno spazio per le Associazioni sociali e culturali della Città, mentre in Piazza del Mercato sarà allestito (dal 4 al 6 luglio) il “Villaggio Luna Park”, un’area interamente dedicata ai bambini con castelli gonfiabili, spettacoli di clown e teatro, animazione, dolci, trucca bimbi e tanta musica. Da Via Veneto al Mattatoio spazio allo street food e ai mercatini dell’usato, mentre via dell’Isola Romana sarà dedicata all’esposizione di auto e moto d’epoca, master sound e fuoristrada.

In via della Rocca, invece, sarà presente il mercato agricolo biologico di Coldiretti; bar e ristoranti saranno aperti con allestimenti esterni, musica dal vivo e atmosfera conviviale, mentre i negozi e le attività locali allestiranno vetrine artistiche e spazi esterni decorati a tema per shopping e magia sotto le stelle. Per Aria d’Estate 2025 non mancheranno le “Platee del convivio” a cura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali vari, con tavoli all’aperto, musica dal vivo e allestimenti scenografici, ma anche mostre ed esposizioni, gigantografie per cantieri e in via dell’Isola Romana l’esposizione di auto moto d’epoca e master sound. Per Prospettive occidente che prosegue anche d’estate, il 28 giugno è in programma Vito Mancuso, preceduto il 19 Giugno da Omero a cura di Pierpaolo Peroni e seguito il 3 luglio da Dante a cura di Enrico Sciamanna; il 14 luglio da Kafka a cura di Carlo Floris; e infine il 24 luglio Shakespeare a cura di Birgitta Rosselletti e l’Accademia dei Riuniti.

Spazio, in Aria d’Estate 2025, anche al teatro con la Compagnia Teatro di Collestrada e spettacoli teatrali per bambini a cura di Teatro Spazio e laboratori a cura di IdeaAttivamente nelle vie cittadine, Infine è in programma anche “Storie e musiche dal paese”, interviste ai residenti di vari luoghi della città che tramite il proprio vissuto dipingeranno un quadro della storia locale, con improvvisazione musicale a cura di Sandro Paradisi alla Fisarmonica e Roberto di Ferdinando alla Chitarra. Infine dal 7 al 10 agosto, a cura di Bastia Basket School, il Festival del basket con musica, cultura e street food.

E infine l’arte, in modo discreto, ma non troppo, si palesa in Aria d’Estate 2025 a Bastia Umbra con alcuni “interventi” e mostre. Un’installazione “Variazioni dal rosso” arreda la piazza principale con bidoni, panche e tavoli, dipinti con un poker di colori, omaggia l’upcycling (arte con oggetti di recupero). Sempre in Piazza Mazzini un bailamme di colori, grazie a 21 esagoni “Cellule urbane” di grande formato, provenienti da alcune edizioni di UmbriaCon e dipinti da importanti street-artists, riempiono le due sale del Teatrino. In Via Clitunno, all’incrocio con Piazza Mazzini, l’Associazione Fotografica Contrasti con l’installazione “N-ACQUE” ha omaggiato, fotograficamente e in bianco e nero, l’acqua. La stessa Associazione dalla Piazza Mazzini sino in Via Gambara con “Contrasti Enigmistici” intriga i passanti con un rebus fotografico itinerante e a colori. Ventidue interventi, “Dall’abbandono all’opera” di 19 artisti, creati su altrettante superfici deturpate, sono dislocati nei vicoli del centro storico e sono un’operazione artistica ispirata dai singoli siti (site specific). (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

