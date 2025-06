Piano calore 2025, ad Assisi e Zona sociale 3 arrivano misure e indicazioni per la salute

È in vigore il protocollo operativo per l’emergenza calore 2025, promosso dal Distretto sanitario dell’assisano dell’Usl Umbria 1, per prevenire e ridurre gli effetti negativi del caldo sulla salute della popolazione e, in particolare, di persone considerate più fragili e a rischio. Il piano calore 2025 prevede misure e indicazioni a livello territoriale, nell’area della Zona sociale 3, che comprende i comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. La città serafica, in quanto capofila, s’interfaccia costantemente con il Distretto sanitario per divulgare tutte le informazioni utili, segnalare i cittadini a rischio e fungere da supporto logistico ai servizi territoriali e alle strutture a gestione diretta.

I destinatari del piano calore sono, in generale, persone che presentano una condizione di fragilità determinata da malattia, associata a situazioni di solitudine o di grave carenza di reti familiari e parentali di riferimento e supporto attivo. I potenziali soggetti a rischio sono anziani con età superiore a 65 anni, neonati e bambini con meno di un anno, soggetti con patologie mentali, respiratorie e cardiovascolari, obesi, portatori di malattie croniche, soggetti che assumono farmaci o sostanze o che sono allettati, persone socialmente isolate o senza fissa dimora, soggetti esposti in condizioni ambientali o abitative non ottimali.

Un team multidisciplinare con figure professionali specifiche valuta ed evidenzia eventuali situazioni da attenzionare. A seconda del livello di rischio per la salute, scattano determinati protocolli. In caso di forte disagio e ondate di calore molto elevate, Distretto sanitario e Comuni attivano piani individuali e collettivi. Come Zona sociale 3, è stato predisposto un luogo di accoglienza, dotato di aria condizionata, nel Palazzo della Salute di Bastia Umbria. Sono previste eventuali ore di assistenza domiciliare tutelare, finalizzate alla sorveglianza e all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza, che possono comunque permanere nel contesto di vita abituale. È attivato anche un servizio di trasporto organizzato dai Comuni, verso il luogo deputato all’accoglienza.

La Usl Umbria 1 ha diffuso anche consigli utili a tutti per fronteggiare afa ed emergenza calore; il piano calore 2025 è disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Foto di Hans Reniers | via Unsplash

