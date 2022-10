Addio a Leonello Lunghi, Bastia piange l’imprenditore ed ex assessore

Lutto in città per la morte del 74enne, il cordoglio del sindaco e della politica

La città piange Leonello Lunghi, 74enne imprenditore con un’attività nell’assisano e bastiolo che vende e ripara registratori di cassa e bilance elettroniche e già consigliere comunale e assessore al commercio durante i mandati amministrativi dei Sindaci Giancarlo Lunghi e Alberto La Volpe, “attività politica svolta con un forte senso di appartenenza a Bastia e a Costano”. Lo ricorda così il sindaco Paola Lungarotti che esprime a nome dell’amministrazione comunale “il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che avevano portato avanti con lui impegni di vita sociale e lavorativa”.

Leonello Lunghi era nato a Bastia Umbra nel 1948, città dove aveva intrapreso la sua attività commerciale, portata avanti con successo insieme ai suoi familiari in una espansione divenuta regionale. La ditta da lui fondata tratta un’ampia gamma di prodotti, tra i quali troviamo registratori di cassa touch screen, bilance di precisione e rotoli di carta. “Il personale dell’azienda segue con cortesia e professionalità ogni cliente, garantendo anche una puntuale assistenza post vendita, così come il servizio di verifica periodica delle bilance”, si legge nel sito. Cordoglio anche dal Movimento 5 Stelle: “È con estremo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di un nostro illustre concittadino, appassionato di politica ed imprenditore di successo, Leonello Lunghi, che ci ha onorato della sua amicizia e del suo supporto in ogni fase della nostra attività politica. Ci stringiamo nel cordoglio a sua moglie Francesca ai suoi familiari ed a tutti coloro che hanno condiviso una parte più o meno significativa della propria storia con lui”.

Foto in evidenza Paolo Nicolello | via Unsplash

