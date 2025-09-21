Sfilata del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2025: si apre con Quando non soffia il vento (foto)

Dopo la cerimonia di inaugurazione con la benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di venerdì sera, sabato 20 settembre si è aperta ufficialmente la 63a edizione del Palio, con la sfilata del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2025, Quando non soffia il vento.

Prima della sfilata, Aurora Panzolini ha raccontato le sue prime emozioni nelle vesti di Capitano del Rione Moncioveta.

«È paradossale, ma questa sera (ieri, ndr) non sento una tensione particolare: sarò in mezzo al mio rione, dentro la nostra storia. Al mio posto con i giudici e gli altri capitani ci sarà il mio vice, Leonardo Zocchetti. Non so se sia la prima volta che un capitano è anche protagonista della sfilata, ma per me conta esserci, respirare la piazza da dentro. La vera scossa l’ho avuta ieri sera, alla Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli: un’emozione piena, quasi fisica. Le persone, i volti, i bambini sotto gli stendardi… un abbraccio che ti lascia senza parole.»

Cosa ti aspetti da questa sfilata del Rione Moncioveta al Palio de San Michele 2025?

«Mi aspetto una carica emotiva fortissima e un impatto visivo travolgente. Siamo ambientati nel deserto: luce, movimento, metamorfosi. Vogliamo raccontare la volatilità delle emozioni quando il vento non soffia e la necessità di trasformarsi senza perdersi. Ho piena fiducia in tutti: da chi sposta il più piccolo oggetto a chi governa un carro alto sei metri. Il nostro simbolo resta il cuore: grande, rosso, che batte. E stasera lo metteremo in piazza, senza riserve. Forza Ragazzi! Forza Moncioveta»

TRAMA DELLA SFILATA “QUANDO NON SOFFIA IL VENTO”

Il vento porta con sé granelli di sabbia e storie che vengono da lontano. Ci sfiora, ci modella, ci spinge in direzioni inattese. Ci trasforma, ci guida, ci sfida a trovare equilibrio in forme nuove. Ma la sabbia sa essere sabbia proprio perché non resiste al cambiamento e si lascia cullare, adattandosi anche in mezzo alla tempesta più forte. Cambiare non vuol dire smarrirsi, ma imparare a danzare con il vento. Perché tutto ciò che vive cambia, e tutto ciò che cambia vive. Cosa succede quando resistiamo al cambiamento?

Stasera, domenica 21 settembre, sarà invece il turno del rione Portella con “Quor Code”.

