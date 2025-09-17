Al via il Palio de San Michele 2025 di Bastia Umbra: il programma e la giuria

Lo splendido successo di “INPALIO – Mettiamoci in gioco”, la terza edizione dell’evento andato in scena sabato 6 settembre, ha animato il pubblico bastiolo anticipando di fatto l’inizio del Palio. Venerdì 19 settembre prenderà il via ufficialmente la 63a Edizione del Palio de San Michele con l’apertura delle taverne enogastronomiche e la Cerimonia di Apertura con la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli del Presidente, del Coordinatore e dei 4 Capitani dei Rioni. Tutta la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su www.paliodesanmichele.it e www.terrenostre.info. Dal 20 al 23 settembre Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo sfileranno nell’ordine in Piazza Mazzini nel consueto spettacolo teatrale e scenografico delle sfilate. Venerdì 26 i Giochi in piazza del Palio de San Michele 2025. Domenica 28, adrenalina e passione si fonderanno insieme con la Lizza (la storica staffetta tra due bidoni collocati all’estremità di Piazza Mazzini), a seguire l’assegnazione del Palio.

Sabato 6 settembre si è svolta la terza edizione di “INPALIO – Mettiamoci in gioco”, che ha trasformato Bastia in un grande villaggio inclusivo. La giornata si è aperta presso l’Auditorium Sant’Angelo con il convegno “Inclusione: pensiamoci insieme”, momento culturale e di confronto che ha dato voce a testimonianze provenienti dal mondo della scuola, dello sport, del lavoro, del teatro e della vita quotidiana. Nel pomeriggio, Piazza Mazzini ha accolto la Giornata delle Associazioni e i Giochi Sportivi Inclusivi, con attività di baskin, basket, volley, karate, padel, calcio e atletica. Accanto allo sport, le realtà associative del territorio hanno presentato il loro impegno quotidiano per una Bastia più solidale e accogliente. La serata si è accesa con la prima Cena tra i Rioni, che ha riunito centinaia di persone in un clima di festa e convivialità. A seguire, il dj set curato dai quattro Rioni, insieme a Max Radio Classic ed Energy, ha trasformato Piazza Mazzini in una grande pista sotto le stelle. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Bastia Umbra, FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, CIP – Comitato Italiano Paralimpico, Croce Rossa Italiana – Comitato di Bastia Umbra e Confcommercio di Bastia Umbra. Fondamentale il sostegno di Concetti S.p.A. – Bag Packaging Systems (main sponsor), Marchi Auto, Shelby Wear Abbigliamento e delle pasticcerie bastiole Alunni, Ambrosiana, Barbarossa, Mela e Severini, che hanno reso ancora più speciale la serata offrendo a tutti i partecipanti la tradizionale crostata. Un ringraziamento va ai quattro Rioni, ai volontari, alle associazioni sportive e sociali e al gruppo InPalio, vera anima organizzativa dell’evento, che con passione e dedizione hanno reso possibile una giornata memorabile.

L’avvio del Palio de San Michele 2025

La 63a Edizione del Palio de San Michele prenderà ufficialmente il via venerdì 19 settembre con l’apertura delle taverne enogastronomiche rionali, dove sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina umbra, e con la solenne Cerimonia d’inaugurazione, che prevede la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli. Verrà inoltre presentato il Palio 2025, realizzato dall’artista napoletana Lucia Fiore (vincitrice anche del concorso della precedente edizione), e il Minipalio 2025, disegnato dalle studentesse Letizia Mazzoli e Lisa Masci. L’intera cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming su www.terrenostre.info e www.paliodesanmichele.it.

Dal 20 al 23 settembre il Palio de San Michele 2025 entrerà nel vivo con le Sfilate: spettacoli teatrali itineranti unici, dove scenografie fisse e mobili diventano il palcoscenico a cielo aperto di storie appassionanti e di grande intensità. Uomini, donne e bambini di ogni età saranno protagonisti, chiamati a recitare, danzare e impersonare i personaggi del tema scelto dal proprio Rione.

La qualità artistica delle Sfilate è cresciuta in modo straordinario negli anni. Non è un caso se alcuni attori bastioli, dopo essere stati notati dai giurati in passato, hanno intrapreso un percorso professionale nel mondo teatrale e televisivo.

La giuria tecnica 2025 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo:

· Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista – Presidente di Giuria)

· Anna Tangredi (attrice)

· Alessandro Chiti (scenografo teatrale)

· Gilberto Scaramuzzo (autore, regista, attore)

· Rosario Galli (scrittore, attore, regista)

· Giorgio Cantarini (attore, cinema e tv).

L’ordine delle Sfilate della 63a edizione:

· sabato 20 settembre – Rione Moncioveta con “QUANDO NON SOFFIA IL VENTO”

· domenica 21 settembre – Rione Portella con “QUOR CODE”

· lunedì 22 settembre – Rione San Rocco con “MAESTRA”

· martedì 23 settembre – Rione Sant’Angelo con “INSERT COIN”.

Giovedì 25 settembre sarà la giornata dedicata al Rion Mini Sport: in mattinata le scuole primarie di tutto il territorio prenderanno parte alle attività sportive organizzate nei Rioni, mentre i bambini delle scuole dell’infanzia saranno accolti per una merenda all’interno delle taverne rionali. In serata, spazio allo spettacolo “Intimate Emotions”, a cura della Scuola di Circo Teatro Rataplan e della Compagnia Piccolo Nuovo Teatro, che arricchirà ulteriormente il calendario del Palio.

Venerdì 26 settembre sarà la volta dei Giochi in piazza, seconda sfida tra i Rioni. Sabato 27 settembre sarà il turno del Minipalio, giunto alla sua 33ª edizione: i giovanissimi dei quattro Rioni si sfideranno con grinta e passione, portando in piazza l’entusiasmo delle nuove generazioni. Al termine della gara sarà decretato il vincitore e verrà assegnato il Minipalio 2025.

Domenica 28 settembre l’evento clou del Palio de San Michele 2025: la Lizza. Sedici atleti, quattro per ogni Rione, si contenderanno la vittoria in una spettacolare staffetta 4×400 metri corsa tra due ripartenze (i tradizionali bidoni) sui sanpietrini di Piazza Mazzini. Al termine della gara, la giuria tecnica comunicherà la classifica delle Sfilate e, sommando i punteggi delle tre prove (Sfilate, Giochi e Lizza), verrà assegnato il Palio della 63a edizione, realizzato da Lucia Fiore.

