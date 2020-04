Angsa Umbria, tre momenti ‘smart’ per la giornata mondiale dell’autismo

L’impegno per ricordare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo non si ferma, nonostante l’emergenza da Coronavirus. In questo momento di grande difficoltà per il mondo, ANGSA Umbria (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, sezione regionale dell’Umbria, con sede a Bastia Umbra), ha riflettuto su quanto il Covid-19 rappresenti infatti un rischio dal forte impatto sociale, non solo per chi è maggiormente esposto al contagio, ma anche per chi, portatore di disabilità, necessita di attenzioni specifiche e coordinate, grazie al supporto del Servizio Sanitario Nazionale.

Anche per questo, Angsa Umbria ritiene che sia ancor più necessario accendere i riflettori sulla giornata del 2

aprile, per ricordare l’importanza del sostegno e del supporto alle famiglie di persone con autismo in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo in queste settimane. La Giornata del 2 aprile è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, comericorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Non una festa, ma momenti di consapevolezza e riflessione, che garantiscano una crescita della comunità.

Tre i momenti, tutti “smart” e digitali, che vedranno anche Angsa Umbria impegnata nella diffusione del messaggio: il primo, attraverso la campagna #ILBLUADDOSSO, durante la quale chi vorrà potrà indossare un indumento blu, il colore scelto dall’ONU per rappresentare l’autismo, e condividerlo sui social. La seconda iniziativa intitolata #NELBLUDIPINTODIPIU’ si rivolge a chi, con i propri bimbi, vorrà disegnare e condividere disegni realizzati in casa.

Inoltre, proprio il 2 aprile, alle ore 17, ANGSA Umbria organizza una videoconferenza in diretta Facebook, sui suoi canali. Il parent/professional training dal titolo “L’autismo ai tempi del Coronavirus” vedrà la partecipazione di: Simona Levanto (Responsabile progetti abilitativi per bambini, adolescenti e adulti con Autismo, attività di parent to parent, job coaching, formazione) su “L’approccio cognitivo comportamentale d’emergenza; Michele Rossi (psichiatra e psicoterapeuta, ricercatore presso il Crea, Centro per la ricerca e evoluzione AMG della Misericordia di Firenze) su “La gestione degli aspetti psicologici”; Giovanni Magoni (psicologo, consigliere e fondatore di CulturAutismo Onlus) su “Come comunicare in casa”.