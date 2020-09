Che Dio ci aiuti 6 ad Assisi, le riprese ripartiranno a breve in città

In questi giorni si stanno girando gli interni nei teatri di posa, il ritorno in Umbria è previsto a metà ottobre

Ancora pochi giorni e Che Dio ci aiuti 6 tornerà ad Assisi. Le riprese degli esterni della sesta stagione della fiction Rai sono in programma per metà ottobre circa, la seconda tranche dopo quelle estive che se da un lato hanno creato qualche disagio, dall’altro hanno dato un valore aggiunto alla città.

È stata la pagina Facebook Visit-Assisi a raccogliere le testimonianze di alcuni membri del cast: “Volevamo ringraziarvi per la splendida accoglienza che ci avete dato, Assisi è bellissima e non vediamo l’ora di tornarci”, dicono Simonetta Columbu ed Erasmo Genzini da Piazza del Comune, mentre Valeria Fabrizi, dall’abbazia di San Pietro, ringrazia ” tutti gli amici di Assisi che mi hanno accolto con tanto, tanto, tanto affetto. Sono stata bene e mi sono divertita, con i vecchi amici e le nuove conoscenze. Speriamo di rivederci presto, se Dio vorrà… e che Dio ci aiuti”, dice l’interprete di Suor Costanza. Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon hanno invece dato vita a un divertente siparietto sulle pietre rosa di Assisi, invitando i fan a venire a cercarli ad Assisi.

L’invito è per ottobre, quando la fiction – che ha portato ad Assisi anche Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino – che attualmente viene girata nei teatri di posa tornerà a girare i suoi esterni nei vari set dislocati nel centro storico e a Santa Maria degli Angeli. Creando, in attesa della messa in onda attesa da milioni di telespettatori (le prime puntate di Che Dio Ci aiuti 6 girate ad Assisi dovrebbero andare in onda nei primi mesi del 2021), anche una sorta di indotto per la città, visto che molti fan sono arrivati nella speranza i incontrare i loro beniamini.

Come ha anticipato Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Che Dio ci aiuti 6 “rappresenta una grande occasione per ripartire dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 che ha messo in ginocchio il settore del turismo. Come amministrazione faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare le condizioni affinché la nostra meravigliosa città sia conosciuta, scelta e frequentata”.

Foto © Mauro Berti/AssisiNews