Bastia, il consiglio approva l’assestamento generale al bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari

Nella seduta Consiliare del 9 Luglio 2025, è stato approvato l’assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027, insieme alla verifica degli equilibri, in ottemperanza agli articoli 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

“L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il corretto andamento della gestione finanziaria dell’ente, confermando il permanere degli equilibri generali di bilancio e la sostenibilità economica delle politiche pubbliche comunali. La manovra ha è applicato ulteriore avanzo di amministrazione per 225.677,99 euro, portando l’ammontare complessivo applicato al bilancio 2025 a 2.437.370,68 euro”, si legge in una nota del Comune.

Tra i principali interventi una particolare attenzione è stata riservata alla progettazione delle opere pubbliche a cui sono stati destinati ulteriori 140 mila euro al fine di dotare la Città di una progettazione organica e strutturata mentre per quanto riguarda le manutenzioni del verde, delle strade e della pubblica illuminazione sono stati destinati ulteriori 80.000 euro. Un’attenzione alla progettazione della Città riscontrabile anche nella prossima realizzazione del Piano Comunale del Verde, finanziato con 22.000 euro, strumento fondamentale di programmazione urbanistica e ambientale destinato alla pianificazione e valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico che mai prima d’ora era stato attenzionato né tantomeno realizzato.

Ulteriori risorse aggiuntive, per circa 38 mila euro, sono state destinate alla Cultura, Sport e Promozione del Territorio e 28 mila al Sociale, sintomo di una chiara visione che considera inclusione, partecipazione e accesso alle attività culturali come elementi imprescindibili per una Città viva, rafforzando inoltre il sostegno a chi è più fragile e in difficoltà. Un investimento importante è stato riservato allo Stadio del Capoluogo che necessita del rifacimento delle strutture a servizio per consentire alle società sportive di svolgere al meglio le proprie attività. L’investimento di 1.260.000 euro sarà destinato alla realizzazione di nuovi spogliatoi per il calcio e per l’atletica su cui è previsto il risparmio degli interessi sul mutuo attraverso la partecipazione al Bando Sport Missione Comune. Per quanto riguarda il Palazzetto di Via Giontella è stato inserito nel Piano delle Opere anche il quarto stralcio di lavori per 380 mila euro.

Tra le spese correnti, inoltre, si registra un risparmio sugli interessi dei mutui per 60 mila euro. In sostanza, Il Bilancio del Comune di Bastia Umbra si conferma in equilibrio, con un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità correttamente accantonato, e con tutte le componenti della gestione in ordine, come attestato dal parere favorevole dei responsabili finanziari e del Collegio dei Revisori dei Conti.

“Con questo assestamento di bilancio rafforziamo la nostra visione: un’Amministrazione che tiene insieme rigore e ambizione, attenzione al sociale, alla cultura e visione urbana. Abbiamo voluto destinare risorse non solo alla manutenzione e ai servizi essenziali, ma anche alla progettazione strategica e alla cultura, perché siamo convinti che una città che investe sul proprio futuro è una città che crede nei propri cittadini. Questo bilancio ci permette di andare avanti con fiducia nel Progetto di Città che stiamo delineando con responsabilità e concretezza nel lavoro quotidiano per Bastia Umbra.”

