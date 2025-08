Riverock Festival 2025 oltre 15.000 presenze per un’edizione da record

Si chiude con entusiasmo e gratitudine la 14esima edizione del Riverock Festival 2025, che dal 23 al 27 luglio ha trasformato la Rocca Maggiore di Assisi in un epicentro pulsante di musica contemporanea, riflessione e cultura condivisa. Con oltre 15.000 presenze complessive, l’edizione 2025 è stata senza dubbio una delle più riuscite della storia del festival, senza togliere nulla allo spirito che negli anni ha reso Riverock un punto di riferimento nazionale.

Cinque giornate intense, vissute con passione da un pubblico partecipe e caloroso, che ha affollato tutti gli appuntamenti in programma: dai grandi live, agli incontri del format “Sotto Palco”, fino all’intensa chiusura di “Evanland”. Nemmeno il maltempo, che ha colpito a tratti la città, ha fermato la forza del festival, che è andato avanti con determinazione e spirito collettivo, dimostrando grande tenacia organizzativa e una straordinaria risposta del pubblico.

Sul palco di Riverock Festival 2025 si sono alternati Fabri Fibra, tornato dal vivo dopo due anni con la sua potenza lirica; Venerus, La Niña, Ginevra, Luzai, Joan Thiele, Dardust, Emma Nolde e Rip, in un flusso musicale che ha saputo attraversare generi, generazioni e sensibilità.

Grande coinvolgimento anche per “Sotto Palco”, il podcast dal vivo in collaborazione con Radio Glox, dedicato ai temi dell’accessibilità, dell’indipendenza artistica e della sostenibilità nel mondo musicale. Tre appuntamenti partecipati, ospitati nel Giardino degli Incanti, chiusi ogni sera da uno showcase esclusivo con Tara, Lodo Guenzi (Lo Stato Sociale) e Maurizio Carucci (Ex-Otago).

Momenti intensi anche per “Evanland – Il festival internazionale del mondo interiore”, tra talk, pratiche, workshop e concerti con Gio Evan, Giulia Mei, Daddy G (Massive Attack), Quantic DJ Set, un emozionante concerto all’alba del maestro Roberto Cacciapaglia, e i pensieri profondi di Vito Mancuso ed Erri De Luca.

“Questa edizione è stata una conferma potente che la via intrapresa è quella giusta: creare uno spazio in cui musica, cultura e consapevolezza possano incontrarsi davvero, generando comunità – dichiarano gli organizzatori – Abbiamo superato anche le difficoltà meteo con la forza dell’entusiasmo e dell’organizzazione. Il pubblico ha risposto con calore, passione e presenza in ogni momento. È questo il Riverock che vogliamo continuare a costruire. Un festival che cresce, restando fedele a sé stesso”.

Con una partecipazione record, un programma ricco e trasversale e una comunità in continua espansione, Riverock Festival si conferma tra gli appuntamenti più vitali e significativi del panorama culturale italiano. E lo sguardo è già rivolto al futuro. Sotto palco è un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e con il sostegno di Fondazione Perugia.

Riverock Festival 2025 è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, con il sostegno di Fondazione Perugia e dei fondi Pr – Fesr 2021-2027 – Priorità 1 – OS 1.3. – Azione 1.3.4. Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali. “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2024” erogati da Sviluppumbria. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

