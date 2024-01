Bastia Umbra, due incidenti in tre giorni all’incrocio tra via del Lavoro e San Francescuccio de’ Mietitori: la rabbia dei cittadini (foto)

Ennesimo incidente in via del Lavoro a Bastia Umbra. Non sono passati neanche tre giorni dall’ultimo sinistro avvenuto nella zona che, nella giornata di martedì 9 gennaio, altre due macchine si sono scontrate. Subito sul posto polizia locale e personale sanitario per accertare i danni e soccorrere i conducenti.

La via, che collega Bastia Umbra al comune di Assisi confinando con via San Francescuccio de’ Mietitori, può considerarsi una zona a rischio incidenti e non è un caso che, nell’ultimo anno, siano stati registrati innumerevoli casi di sinistri stradali. Tanti i fattori che interferiscono con la sicurezza della via, a cominciare dalla scarsa illuminazione e dalla mancanza di una segnaletica verticale adeguata. Molti cartelli, come si vede dalle foto a cura della redazione di Assisi News, giacciono a terra – tra rifiuti abbandonati – abbattuti durante gli incidenti automobilistici e mai ripristinati. Addirittura un cartello di Umbra Acque è rimasto a terra seppellito dall’erba alta.

Inoltre, la strada poco illuminata e impervia non è un deterrente per l’alta velocità. I veicoli sfrecciano incuranti del pericolo – e dell’asfalto non al meglio – senza alcun controllo da parte delle pattuglie della polizia locale. A tutto ciò si aggiunge il problema della competenza della zona con Via del Lavoro che sarebbe di competenza del Comune di Bastia, mentre via San Francescuccio de’ Mietitori di pertinenza della Provincia.

Chi deve occuparsi, quindi, del controllo e della sicurezza dell’area? Cosa le amministrazioni possono mettere in atto per prevenire gli incidenti stradali prima che la situazione degeneri e ci scappi il morto? Questi sono solo alcuni degli interrogativi che si sono posti alcuni cittadini indignati addirittura riportando alla luce un progetto, datato marzo 2008, di una rotatoria che sarebbe servita per rendere meno pericoloso l’incrocio che collega Assisi e Bastia Umbra. Tuttavia, mentre il progetto rotatoria è finito nel dimenticatoio, i problemi di circolazione della zona sono più concreti che mai in attesa che siano risolti dalle autorità competenti.

