Assisi di nuovo protagonista in tv con Go Go Around Italy di Rai Yoyo (foto)

Giovedì prossimo, 11 gennaio su Rai Yoyo, alle ore 12.55 andrà in onda la nona puntata di “Go Go Around Italy” dedicata all’Umbria e ad Assisi. A darne notizia il sindaco Stefania Proietti su Facebook.

Come si legge nel comunicato stampa Rai, “l’animazione è un mezzo adatto anche per descrivere la bellezza del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del Bel Paese. E’ l’obiettivo della nuova serie “Go Go Around Italy”, un progetto delle società Armosia e Intergea, che nasce per il mercato internazionale da sempre attirato dal Made in Italy, in collaborazione con Rai Kids, il Ministero della Cultura, l’Apulia Film Commission e la Regione Puglia”.

A Gravina in Puglia, una tipica cittadina del sud Italia, due cuginetti Cipo e Mia incontrano uno strano essere verde con tre occhi, caduto dal cielo con la sua navicella spaziale. Il suo nome è Zet, proviene da una galassia lontana con una missione speciale: scoprire la formula segreta che ha reso l’Italia così ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, fino a renderla unica al mondo. Zet invita Cipo e Mia a salire sulla sua Nuvola Volante e insieme partono per questa indimenticabile avventura alla scoperta dell’Italia. Come da sinossi della puntata dedicata all’Umbria, “Zet non si lava da due settimane. La puzza è insopportabile e Mia insegue Zet con spugna e sapone. Zet propone una tregua e una nuova missione: Umbria. Esplorano Perugia, Assisi e Spoleto. Il golosissimo Zet si sporca di cioccolato e si tuffa nei fiori di Spello nel disperato tentativo di profumare. A Mia non rimane che usare il teletrasporto per un tuffo spettacolare nelle acque delle Cascate delle Marmore”.

“Mia, Cipo e l’agente speciale alieno Zet, in questa stagione, saranno impegnati in un viaggio alla scoperta di storia, tradizioni e personaggi delle città umbre”, le parole di Stefania Proietti, secondo cui Go Go Around Italy è “Una sorta di viaggio ricco di sotto trame e spunti interessanti anche per la promozione turistica nazionale e internazionale, più specificatamente dedicata ai piccini. Con un messaggio che non si vuole celare: lasciare che i bambini si prendano il proprio tempo per tornare a esplorare, anche soltanto con la fantasia, luoghi che poi avranno voglia di visitare anche nella realtà”. La puntata è visibile anche su RaiPlay da cui sono anche tratti gli screenshot della gallery.

