Incidente a Costano di Bastia Umbra nel giorno dell’Epifania (foto)

Brutto incidente a Costano di Bastia Umbra nel giorno dell’Epifania. Lo scontro quando da poco erano passate le 16 di sabato 6 gennaio, in via del Lavoro, in uno svincolo non nuovo ad incidenti. Dalle prime informazioni due i mezzi coinvolti. Subito sul posto un’ambulanza del 118, la Polizia Locale di Bastia Umbra per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco con ben due mezzi.

Dalle prime informazioni lo scontro sarebbe avvenuto complice anche l’asfalto scivoloso in una giornata di pioggia. Sul posto come detto anche un’ambulanza del 118 per le medicazioni del caso. Non si registrano, sempre dalle prime informazioni, fortunatamente feriti gravi. Tanta paura, disagi al traffico, ingenti danni ai mezzi coinvolti.

