Bastia Umbra prova a far nascere un nuovo Palasport da 5 milioni di euro

Bastia Umbra prova a realizzare un nuovo palazzetto dello sport, grazie attraverso la partecipazione al Bando “Sport e Periferie 2025”, indetto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo annuncia il sindaco Erigo Pecci: “Il 27 maggio sera, insieme alle forze politiche della Coalizione Civico Progressista, abbiamo condiviso con i cittadini e le società sportive presenti ‘Al Teatrino’ di Piazza Mazzini, le nostre idee e prospettive in merito alla realizzazione di un nuovo Palasport”.

Il nuovo impianto si inserisce nell’ambito di una delle due linee di intervento del Bando, che prevede la realizzazione di nuovi Palazzetti per lo Sport multifunzionali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Requisito fondamentale per la partecipazione al Bando, oltre alla corretta destinazione urbanistica, è il possedimento dell’area interessata dall’intervento. L’area individuata si estende per circa 10.500 mq tra Via dei Gelsi e Via dei Platani, nella zona industriale di Bastia, ed è già di proprietà del Comune di Bastia Umbra, risultando un sito pienamente idoneo alla realizzazione del nuovo Palasport.

Da una stima preliminare prudenziale il nuovo impianto sportivo avrebbe un costo complessivo di € 5.000.000,00, di cui € 3.000.000,00 da richiedere come contributo a valere sul Fondo “Sport e Periferie 2025” e € 2.000.000,00 a carico del Comune di Bastia Umbra come quota di cofinanziamento. Il Comune potrà usufruire del Bando ICSC “Sport Missione Comune 2025”, che permetterebbe di avere un finanziamento a tasso d’interesse completamente abbattuto, per un investimento pienamente sostenibile.

Il Bando detta parametri precisi e oggettivi sulla base dei dati disponibili su piattaforme pubbliche. Il punteggio massimo assegnabile è di 100 punti. Attualmente, il punteggio attribuito al nostro Comune, secondo gli indici nazionali di riferimento, è di 85 punti. Tale valore è il massimo raggiungibile dall’Ente che non può raggiungere il punteggio massimo esclusivamente per via della popolazione inferiore a 25.000 abitanti, dell’indice di abbandono scolastico e di delittuosità (nel nostro caso inferiori alla media nazionale). Pertanto, il Comune pur totalizzando i massimi punteggi negli altri criteri, non può superare gli 85 punti per queste condizioni strutturali meno svantaggiate rispetto alla media nazionale. “Con questo progetto, il nostro obiettivo – ha dichiarato il Sindaco Erigo Pecci – è quello di dotare Bastia di una struttura di livello che, insieme alle strutture già esistenti, andrà a completare un quadro capace di rispondere alle necessità delle nostre società sportive indoor, sia sotto il punto di vista delle attività sportive che in ottica di possibili eventi con Umbriafiere.”

