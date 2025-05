Furto con destrezza ai danni di anziano: scattano due fogli di via

Un furto con destrezza ai danni di un anziano durante il mercato settimanale a Bastia Umbra ha portato alla denuncia di due donne – già note alle forze dell’ordine – ma anche a un foglio di via per quattro anni dal comune di Bastia Umbra.

Il Questore della provincia di Perugia, per garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha infatti disposto la misura del foglio di via obbligatorio nei confronti di due cittadine straniere di origini rumene, le quali sono state diffidate a lasciare il comune di Bastia Umbra con l’obbligo di non farvi ritorno per 4 anni previa autorizzazione. L’episodio che ha determinato l’emissione del provvedimento – si legge nella nota della questura – risale a venerdì scorso: i militari della stazione di Bastia Umbra, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino hanno denunciato le due donne per furto aggravato commesso ai danni di un anziano. Nello specifico si è trattato di un furto con destrezza, ai danni di un uomo anziano mentre era a far spesa al mercato settimanale.

In considerazione della pericolosità sociale delle donne, come detto già note alle forze dell’ordine per numerosi episodi analoghi, il Questore ha emesso il provvedimento previsto dall’art. 2 del D.lgs. n. 159/2011.

