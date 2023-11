Bye bye Lega: a Bastia Degli Esposti e Migliorati dicono addio al Carroccio

A Bastia il Carroccio è in minoranza ma da inizio anno è nato - non senza malumori e stop - un tavolo per ricomporre le divergenze

(Flavia Pagliochini) Addio alla Lega ma non al consiglio comunale per le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati: ad annunciarlo le dirette interessate con una brevissima nota che di fatto apre la corsa alle elezioni del 2024, quando il centrodestra – che al momento vede la Lega in minoranza – dovrebbe correre unito. Ma non troppo, visti i malumori dei giorni scorsi anche sulle strutture sportive con accuse incrociate anche tra gli stessi alleati dell’attuale maggioranza e con Degli Esposti e Migliorati (nella foto con il vestito a pois e affiancata dalla consigliera Degli Esposti, con gli occhiali) a fare da detonatore e pungolo.

Nella giornata di oggi, a poche ore da uno scatto galeotto pubblicato dalla pagina della Lega Bastia in cui si vede la sindaca Paola Lungarotti con lo “stato maggiore” del comprensorio assisano bastiolo e con il consigliere Michael Alunni Bernardini, nel 2019 eletto con ‘Bastia popolare’ e poi passato a Fratelli d’Italia, Degli Esposti e Migliorati hanno annunciato che “Lo scorso 13 novembre abbiamo comunicato al presidente del consiglio comunale di Bastia Umbra la decisione di aderire al Gruppo Misto. Ringraziamo la Lega per il percorso fatto fino ad ora ma riteniamo che a Bastia si debba aprire una nuova fase politica, che veda al centro i cittadini. Il nostro impegno per il Comune continuerà, con la stessa passione e determinazione, sempre al servizio della nostra Bastia e dei suoi cittadini”.

La Lega è al governo della Regione e alleata col centrodestra in molti comuni ma a Bastia, alle elezioni del 2019, ha corso in solitudine guidata dall’ex assessore in quota Ansideri Catia Degli Esposti, alla quale l’allora sindaco aveva ritirato le deleghe dopo settimane di battibecchi e dopo la decisione di candidarsi a sindaco per il Carroccio. A inizio anno, alla presenza dei vertici anche regionali, il centrodestra Lega incluso aveva dato vita a un tavolo riconoscendo la “necessità di aprire una nuova fase politica, che gradualmente superi le incomprensioni legate alle vicende delle elezioni del 2019. Le forze politiche e civiche hanno tutte evidenziato una forte e proficua volontà di riprendere tutti insieme, un percorso che porti all’unità della coalizione che è un patrimonio fondamentale in Umbria ed in tutti i territori per garantire governi forti e stabili al servizio delle nostre comunità”.

Il percorso si era poi “intoppato”, anche per ruggini tra i vari amministratori bastioli, ma evidentemente ora, la foto del sindaco al banchetto Lega lo testimonia, la comunione di intenti è stata ritrovata o quantomeno si riprova a lavorare. E, con le dimissioni dal Carroccio di Degli Esposti e Migliorati, la campagna elettorale 2024 può solo diventare più frizzante ancora….

