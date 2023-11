A Bastia Umbra torna la Tenda del Risorto 2023: il programma

Dopo la Scuola della Parola e i Cenacoli il vicariato di Bastia Umbra organizza la Tenda del Risorto 2023, in programma dal 19 al 25 novembre nella chiesa di San Marco evangelista a Bastia Umbra con l’Adorazione eucaristica perpetua dalle ore 23 del 19 novembre alle ore 21 del 25 novembre. Tanti gli appuntamenti di preghiera e di riflessione in programma: la solenne apertura ci sarà il 19 novembre alle ore 20.45 con la catechesi di monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. Alle ore 22 l’inizio dell’adorazione eucaristica perpetua che vedrà protagoniste le parrocchie di Petrignano (lunedì 20), Valfabbrica e Casacastalda (martedì 21), San Michele arcangelo di Bastia Umbra (mercoledì 22 e giovedì 23), Torchiagina e Palazzo (venerdì 24), San Marco evangelista di Bastia Umbra (sabato 25).

Tutti i giorni della Tenda del Risorto 2023 sono programmati: alle ore 7,30 le lodi, alle ore 11,30 la preghiera di guarigione e Ora media, alle ore 12 l’Angelus e alle ore 17 i vespri. Da lunedì 20 a venerdì 24 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 confessioni e direzione spirituale. Tra gli incontri di riflessione in programma alla Tenda del risorto, lunedì 20 alle ore 15 “Relazione e servizio agli ultimi – unzione degli infermi”, con la partecipazione dei membri Unitalsi e tutte le associazioni nazionali. Lunedì 20 novembre alle ore 20,45 “Relazioni e carità”, catechesi di Luca Russo della Comunità Giovanni XXIII di Palazzo di Assisi con la partecipazione degli operatori in ambito caritativo. Martedì 21 novembre alle 20,45 “Relazioni e politica”, catechesi di padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista, con l’invito a partecipare a politici ed esponenti del mondo del lavoro del territorio locale. Mercoledì 22 novembre alle ore 20,45 “Relazioni ed evangelizzazione”, catechesi di padre Alfredo Avallone guardiano del convento di Chiesa Nuova, con la partecipazione delle Comunità Maria Famiglie del Vangelo e dei catechisti.

Giovedì 23 novembre “Relazioni e giovani” di padre Francesco Piloni, ministro provinciale Ofm Umbria Sardegna, con la partecipazione dei giovani delle diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e Foligno in occasione della giornata interdiocesana della gioventù, dei religiosi, delle religiose, e dei membri del Pontificio seminario regionale umbro. Venerdì 24 novembre, sempre alla stessa ora “Relazioni e liturgia”, catechesi di monsignor Vittorio Viola, segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, con la partecipazione degli operatori in ambito liturgico. Infine, sabato 25 novembre “Relazioni e famiglia”, con la partecipazione dei gruppi del catechismo (ore 10 i bambini e le bambine delle scuole elementari e alle ore 15 i ragazzi e ragazze delle scuole medie). Sempre sabato alle ore 20:45 la solenne chiusura della Tenda del Risorto 2023 con la veglia mariana e la catechesi di Salvatore Martinez, già presidente del Movimento del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia e la benedizione eucaristica impartita dal vescovo Sorrentino.

