Caccia Village 2023 presentato a Perugia: il programma dal 12 al 14 maggio

Una importante hub di promozione per le aziende di settore, un punto di incontro, di scambio e di approfondimento per il mondo venatorio e per quello del tiro sportivo, e una kermesse di grande spettacolo per il pubblico di appassionati. Tutto questo a Caccia Village 2023, che a pochi giorni dal via svela alcune delle novità della più importante fiera di caccia e tiro al volo del centro Italia in programma dal 12 al 14 maggio a Umbriafiere di Bastia Umbra.

A Umbria fiere ci saranno oltre 240 espositori internazionali tra azienda armiere, produttori di munizioni, distributori, armerie, agenzie per il turismo venatorio, abbigliamento, calzatur e ottiche. Presenti a Caccia Village 2023 tutte le principali associazioni di categoria. La manifestazione è “un vero villaggio dedicato alla caccia e al tiro da vivere in maniera partecipativa e immersiva: anche per questo che l’edizione del 2023 prevede la possibilità di acquistare ingressi multipli per uno due o tre giorni per visitare la fiera e viverla sotto ogni punto di vista per gustare “Cibo selvaggio”, per conoscere le novità dei brand in esposizione e assistere a numerosi spettacoli di tiro dei recordman Raniero Testa e Davide De Carolis.

Tra gli appuntamenti da non perdere di Caccia Village 2023, la tavola rotonda del 13 maggio alle 11.30 “La buona caccia-gione”, un dibattito a 360° sugli aspetti che rendono buona la caccia e la cacciagione dal punto di vista ambientale, economico, sostenibile, nutrizionale, enogastronomico e sociale.Tra i focus di Caccia Village 2023, importanti appuntamenti dedicati alla sicurezza e alla formazione, l’ampliamento dell’area “Cibo Selvaggio” con il salone nazionale delle filiere del Bosco una piccola selezione di aziende italiane di eccellenza.

Cibo Selvaggio, ideata da Andrea Castellani e curata da Chiara Comparozzi, vuole “portare la consapevolezza sul mondo delle filiere della carne selvatica, parlandone con un linguaggio semplice a un pubblico, non solo venatorio, ma portando a Caccia Village 2023 gente comune e appassionati di cucina. Appuntamento dal 12 al 24 maggio nella nuova area tematica Park Village situata all’ingresso fiera”. Tra gli ospiti Igles Corelli, chef pluristellato e volto Noto di Gambero Rosso Channel che sarà lo chef ambassador dell’intera manifestazione, Lucio Pompili, chef cacciatore, Matteo e Riccardo Vergine,gli umbri Paolo Trippini, Giulio Gigli e Giorgione. Un focus sulle erbe spontanee con una ricetta green sarà condotto dallo chef Nicoletta Franceschini.

