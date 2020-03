Caccia Village slitta al 2021: inviariati i giorni, sempre dal 14 al 16 maggio

Slitta Caccia Village 2020: la decima edizione del Salone Nazionale della Caccia e del Tiro a Volo si terrà dal 14 al 16 maggio, le date di questa edizione, ma dell’anno 2021, sempre a Umbriafiere a Basta Umbria. Come ha anticipato Andrea Castellani, amministratore di AC Company, al sindaco Paola Lungarotti, si tratta di “decisione dolorosa, dettata dal senso di responsabilità. Una scelta maturata e condivisa con gli espositori e le associazioni di categoria, con i quali l’organizzazione ha avuto un dialogo diretto e un confronto continuo in queste ultime dure settimane. Organizziamo fiere per mettere in contatto la domanda e l’offerta, devono esserci entrambe le parti e in totale sicurezza – continua Castellani – Proseguire oggi sarebbe come giocare d’azzardo e questo non corrisponde al DNA di un imprenditore. Lavoriamo da subito per Caccia Village del prossimo anno, anche per contribuire a sostenere e rafforzare l’economia dell’intero comparto”.

Come aggiunge Lungarotti, “Questo terribile virus ha devastato ogni stabilità umana, sociale ed economica a livello internazionale e nazionale. Quando questo difficilissimo momento sarà passato valuterà tutte le situazioni che la pandemia ha generato nella nostra città. Il centro fieristico è parte integrante di Bastia Umbra, tutto l’indotto delle fiere e delle manifestazioni che si svolgono a Umbriafiere è presente e impattante per l’economia del nostro territorio ma oggi, causa pandemia, soffre come soffrono tutte le altre attività. Anche verso l’Ente Fiera avremo le stesse attenzioni che stiamo riservando a tutti gli operatori economici che soffrono in questo eccezionale e drammatico momento.”.

“Una decisione sofferta ma responsabile, che si aggiunge a quelle già prese per il rinvio di eventi fieristici in ogni settore – ha affermato l’Assessore regionale alle Politiche Agricole e Agroalimentari Roberto Morroni – in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e dei decreti in vigore. Questa grave fase, che stiamo subendo e che impatta negativamente sul nostro ambiente economico e sociale, sono certo che sarà direttamente proporzionale alla grande forza che sapremo dimostrare per rilanciare l’Umbria in tutte le sue espressioni. È solo questione di tempo! L’edizione 2021 di Caccia Village sarà sicuramente ancora più importante e straordinaria”