Cade da una scala, ricoverato in prognosi riservata operaio di 56 anni

È caduto da una scala ed è ricoverato in prognosi riservata con politrauma l’operaio di 56 anni, di origini straniere ma da anni residente ad Assisi, che ieri ha avuto un incidente sul lavoro nella zona di Bastia Umbra.

Secondo le prime informazioni l’uomo stava tentando di risolvere un’infiltrazione d’acqua da un negozio di ospedalicchio quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala. Un’altezza relativamente bassa, ma le modalità della dinamica, forse una caduta di testa, hanno complicato il quadro. Sul posto un’ambulanza del 118, i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino. L’uomo è ricoverato per politrauma, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata