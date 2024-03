Catia Degli Esposti quarta candidata alle comunali 2024 di Bastia: tre civiche in suo sostegno

Catia Degli Esposti si candida a sindaco di Bastia Umbra, quarta concorrente dopo Matteo Santoni di Alternativa Popolare, Erigo Pecci per la coalizione progressista del campo largo di centrosinistra e la sindaca uscente Paola Lungarotti.

“Una coalizione di Centrodestra Civica aperta al contributo dei partiti storici che vorranno unirsi al progetto di rilancio di Bastia guidata da Catia Degli Esposti”, l’incipit della nota in cui si annunciano tre liste civiche al momento: Civica per Bastia, Bastia Popolare e Forza Bastia (formata dal gruppo consiliare di Forza Italia se il partito non concederà il simbolo andando contro la volontà degli iscritti locali che a suo tempo espressero chiaramente al loro posizione). (Continua dopo il video – link diretto)

“Cinque anni fa – spiega Catia Degli Esposti – mi sono candidata a sindaco perché ho creduto fortemente nella possibilità di contribuire alla crescita della mia città. Ho cercato di fare opposizione sempre nell’interesse dei cittadini, aperta anche alle buone proposte della maggioranza, senza esito. L’appoggio ricevuto in questi anni e quello arrivato dai componenti dell’Intergruppo (Bastia Popolare e Forza Italia) uniti alla passione e alla determinazione di chi ha lavorato insieme a me mi hanno convinto della necessità di tornare ancora a mettermi in gioco, per il bene della mia città. Soprattutto di fronte all’inefficienza mostrata da alcuni e al rischio che possano tornare logiche del passato”.

Sarà un’esperienza politica aperta alle altre formazioni e ai singoli esponenti del centrodestra, a tutte quelle associazioni e cittadini che riterranno di sostenere un programma ambizioso e concreto. Bastia ha bisogno di rinascere, di ridefinirsi nel posto che le compete nel panorama regionale. Completando le opere attese da anni, ma anche individuando nuove strategie di crescita. Noi vogliamo essere protagonisti delle scelte che riguardano il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. È tempo di fare spazio ad una diversa gestione della città. Difendiamo i nostri valori. Possiamo farcela.

A breve verrà comunicata la data della conferenza stampa di presentazione della coalizione e di Catia Degli Esposti che la guiderà come candidato sindaco.

© Riproduzione riservata