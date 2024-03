Coop, nuovo supermercato a Bastia Umbra: inaugurazione il 14 marzo

Giovedì 14 marzo, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo supermercato ad insegna Coop di Bastia Umbra, sito in Piazza Luigi Pirandello. Un negozio di oltre 2.000 metri quadrati inserito all’interno di un parco commerciale con tante altre attività, con molteplici servizi, un ampio assortimento per tutte le esigenze e i valori che da sempre contraddistinguono Coop: la convenienza, la tutela ambientale e l’attenzione al territorio.

“Vi aspettiamo per scoprilo insieme e iniziare sin da subito i primi acquisti: al taglio del nastro seguirà l’immediata apertura alle vendite e l’attivazione di degustazioni e attività speciali per grandi e piccini che si protrarranno per tutto il fine settimana!”, la nota di Coop. Continuano dunque gli interventi che riqualificano un’area strategica all’uscita della superstrada in prossimità del centro fieristico. L’area di intervento della Coop era inserita nel Pai (Piano assetto idrogeologico) come area a rischio A e B (A non edificabile e B edificabile solo a determinate condizioni). Solo con la realizzazione dell’argine di difesa idraulica, che va dal ponte di Santa Lucia e arriva al centro di raccolta comunale collaudato nel 2006, è stato possibile declassificare tutta l’area (che include l’area industriale Spigadoro-Petrini-Mignini, la ex Pic, il centro fieristico regionale e la zona industriale ex Ovodoro) a zona di rischio C (che consente i cambi d’uso con aumento del carico antropico).

Ultimati i lavori dell’argine nel 2006, il decreto di riclassificazione dell’area è arrivato nel 2018. Questo decreto, oltre ad eliminare molti vincoli per il centro fieristico e la ex zona Ovodoro, ha consentito la partenza definitiva del piano di recupero ex Pic. Ora l’inaugurazione del nuovo punto Coop.7

(L’azienda è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

