Ladro acrobata in azione ad Assisi centro, bottino in corso di quantificazione

Ancora malviventi in azione nell’assisano. Secondo la Nazione Umbria in edicola stamattina, il ladro ‘acrobata’ ha colpito terzo piano di un palazzo in viale Umberto I, nel tardo pomeriggio. Sono stati portati via gioielli e denaro, per un bottino in corso di quantificazione.

Per issarsi sino al terrazzo dell’abitazione presa di mira l’autore del furto ha utilizzato il discendente in rame di una grondaia: una volta issatosi sino al terzo piano, ha scavalcato la protezione del terrazzo e poi, con l’ausilio di un piede di porco, ha aperto una finestra. Una volta all’interno dell’appartamento, dove in quell’ora non c’era nessuno, ha arraffato quanto ha potuto prima di darsi alla fuga. La scoperta del furto è stata fatta dal proprietario dell’abitazione quando è rincasato e ha trovato tutto messo a soqquadro.

Sono stati allertati i Carabinieri che sono intervenuti e raccolto elementi utili per le indagini. L’unica traccia, al momento, le impronte delle scarpe lasciate sul muro dal ladro per arrampicarsi aggrappandosi al discendente. Nella stessa giornata si sarebbe anche verificato un tentativo di furti a Castelnuovo, ma all’interno della casa erano presenti i proprietari.

Diversi i colpi tentati o riusciti negli ultimi tempi, tra cui quello curioso avvenuto al museo paleontologico sito nella zona di Ca’ Piombino, alle porte del centro storico di Assisi, dove ignoti, a metà febbraio, avevano rubato tutte le grondaie in rame.

Foto di Jeffrey Wegrzyn | via Unsplash

