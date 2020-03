Chroma Festival 2020 non si farà: annullato l’evento a Bastia Umbra

Chroma Festival 2020 non si farà. L’annuncio è dato dagli organizzatori nella pagina facebook della manifestazione bastiola. “È una decisione difficilissima, ma è veramente l’unica che potevamo prendere in un momento storico come questo. Abbiamo provato a calcolare tutti gli scenari futuri, per quanto possibile, ma alla luce di quanto sta accadendo annullare Chroma Festival 2020 è l’unica scelta saggia e ragionevole che possiamo prendere”.

“Abbiamo anche pensato ad un rinvio, ma siamo una piccola realtà indipendente sopravvissuta finora solo grazie ai propri sforzi immani e al supporto di persone fantastiche che hanno deciso di aiutarci economicamente e non. Stiamo vivendo alla giornata per scoprire cosa ci riserverà il futuro, come tutti voi. L’incertezza regna sovrana, e le attuali risorse non sarebbero sufficienti per riprogrammare l’evento”, spiegano ancora gli organizzatori.

“E questa nostra dipartita annuale, dopo aver lavorato per mesi a una line-up favolosa e a una serie di novità fantastiche, è letteralmente straziante. Ci auguriamo davvero con tutto il cuore che la situazione italiana migliori nettamente per i primi di Giugno, ma anche se ciò accadesse non saremmo neanche lontanamente in grado di poter organizzare con massima tranquillità e sicurezza il festival. Non potreste vivere una tre giorni spensierata, piena di abbracci e sorrisi a trentadue denti, come gli anni passati. E non potervi vedere così, per noi, sarebbe un dolore ancor più grande. Sappiate però che siamo tutt’altro che morti, e torneremo più forti di prima”.