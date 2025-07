Esce di notte per rubare benzina da un trattore: ai domiciliari 52enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Giudice del Tribunale di Perugia nei confronti di un 52enne del luogo, ritenuto responsabile della violazione dell’obbligo di dimora ad Assisi con il divieto di uscire dal domicilio nell’arco notturno.

All’esito degli accertamenti svolti dai militari è emerso che il soggetto ha violato ripetutamente e senza giustificato motivo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, attraverso allontanamenti dall’abitazione oltre che alla consumazione di attività delittuosa, essendo stato sorpreso e denunciato alcuni giorni addietro in Bastia Umbra dai militari della locale Stazione, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal capitano Vittorio Jervolino, nel mentre asportava con un complice carburante da un trattore stradale parcheggiato sulla pubblica via. A seguito di quanto accertato dai Carabinieri, su richiesta di aggravamento formulata dalla Procura, il Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Perugia ha emesso un’ordinanza con la quale ha revocato l’obbligo di dimora in atto, sostituendola con la misura più restrittiva degli arresti domiciliare. Il 52enne, pertanto, è stato rintracciato dai militari nel centro storico di Assisi e condotto nella sua abitazione, dove permarrà in regime degli arresti domiciliari.

Foto di Tomás | via Unsplash

© Riproduzione riservata