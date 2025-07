Assisi e la Fise Umbra piangono l’istruttore di equitazione Leonardo Cardarellari

Il 62enne è mancato in uno scontro auto-moto sulla Val di Chienti

(Flavia Pagliochini) Un centauro di 62 anni residente nell’assisano, Leonardo Cardarellari, ha perso la vita dopo un incidente che lo ha visto coinvolto: lo scontro tra la sua moto e l’auto è avvenuto lungo la strada statale 77 della ‘Val di Chienti’, all’altezza del castello della Rancia (Camerino). Trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona, secondo il sito Tuttoggi.info, l’uomo, di professione istruttore di equitazione, è morto poche ore dopo nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita; sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il motociclista, sbalzato dal mezzo, è finito rovinosamente sull’asfalto a distanza di diversi metri. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Macerata e il 118; l’uomo lascia la moglie e un figlio.

Profondo il cordoglio nel mondo dell’equitazione umbro e in particolare fra i quintanari di Foligno: tanti i campioni della festa folignate – tra cui Luca Innocenzi e Massimo Gubbini – con cui Leonardo Cardarellari aveva stretto una forte collaborazione. A ricordarlo è anche la Fise: “La notizia della morte di Leonardo – che operava in due centri ippici fra Foligno e Città di Castello – sconvolge il mondo dell’equitazione FISE Umbria. Immediato l’ interesse della comunità sportiva e della presidente Mirella Bianconi. Ancora in corso le indagini delle autorità preposte. La vicinanza alla famiglia e alla compagna”.

