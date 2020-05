Biblioteca comunale di Assisi, dal 25 maggio si riparte ma su prenotazione

Riapertura in sicurezza per la struttura, in streaming verrà letta la storia di “Elmer l’elefante variopinto”

Da lunedì prossimo, 25 maggio, si segna un altro passo verso la riapertura di ulteriori attività. Riaprono infatti la biblioteca comunale di Assisi e i mercati (qui il focus specifico sul secondo punto) adottando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative per la prevenzione Covid-19.

Con un’ordinanza la Regione ieri seria ha autorizzato ad operare le imprese del commercio al dettaglio su aree pubbliche e gli esercizi ricettivi extralberghieri e ha consentito l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati ovvero presso altre strutture dove si svolgono attività per l’esercizio fisico. Comunque tutte le riaperture devono avvenire all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole stabilite al fine di evitare il contagio.

Per esempio nella biblioteca comunale di Assisi il prestito può avvenire solo su prenotazione come la restituzione ed è obbligatorio l’uso della mascherina; non è possibile poi accedere agli scaffali e fermarsi a leggere. La decisione di riaprire lunedì la biblioteca è dettata anche dall’ultimo appuntamento del Maggio dei Libri: alle 17 verrà letta la storia di “Elmer l’elefante variopinto” e sarà trasmessa in diretta facebook sulla pagina della biblioteca alla presenza del sindaco Stefania Proietti.