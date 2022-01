Furto alla Casa del Giocattolo di Bastia Umbra, la denuncia via social dei titolari

Furto alla Casa del Giocattolo di Bastia Umbra. A comunicarlo in una dura nota diffusa via social i titolari del noto negozio di giocattoli ed articoli per infanzia attraverso la propria pagina Facebook: “Eccolo il mondo in cui viviamo… È successo questa sera (ieri, domenica 23 gennaio 2022, ndr), presumibilmente durante l’ora in cui tutti tranquillamente cenano”.

Ingenti i danni. Dal racconto dei titolari infatti, spaccato il vetro di una delle porte secondarie del negozio, rubati oggetti di valore. Un ennesimo episodio del genere – fra furti avvenuti ed altri sventati – accaduto in un locale del territorio in un periodo già molto complicato a causa dell’emergenza Covid-19. Dalla comunicazione diffusa via social sarebbero state rubate carrozzine e passeggini di valore oltre che scatole di giocattoli molto costosi.

“Questa sera siamo davvero molto amareggiati e arrabbiati per tutto l’accaduto, però andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Domani si riparte, con grinta, tenacia, e lasciandoci alle spalle questo schifoso accaduto” – concludono via Facebook dalla Casa del Giocattolo di Bastia Umbra. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata