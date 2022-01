Piatto 2022 di Sant’Antonio Abate, la pandemia non ferma la Festa

Celebrazioni in tono minore, ma Santa Maria non rinuncia a omaggiare il Patrono

(AssisiNews ha anche un portale dedicato agli eventi, www.assisieventi.it) È il giorno del Piatto 2022 di Sant’Antonio Abate che quest’anno è stato celebrato in tono minore, visto il protrarsi della pandemia e le normative anti Covid che vietano fino al 31 gennaio 2022 ogni tipo di manifestazione all’aperto e assembramenti. Per questo i Priori Serventi 2022 “con grande rammarico” hanno cancellato tutti gli eventi e le attività in programma, inclusa l’apertura della Tavernetta e Taverna, la processione e benedizione degli animali che era in programma oggi.

Dopo il picchetto dei Priori di lunedì e a seguire il triduo di preghiera, oggi i festeggiamenti del Piatto 2022 di Sant’Antonio Abate con messa e benedizione degli animali, simbolica: benedizione fatta dall’altare e cancellata la processione. Sempre oggi nei ristoranti aderenti, a pranzo e cena e da asporto, sarà possibile consumare il Piatto di Sant’Antonio: quest’anno il piatto viene 18 euro in presenza, comprensivo di vino e biglietto della lotteria, o 17 euro con servizio di asporto, senza vino ma con biglietti incluso. L’estrazione della lotteria è stata invece posticipata a Pasqua. “Fare un passo indietro per il secondo anno consecutivo – fanno sapere dei Priori – è grande atto di civiltà verso la comunità per la quale presta servizio”.

Nato e distribuito come pranzo per i poveri, il Piatto di Sant’Antonio, come venne denominato, consiste ancora oggi in una razione di maccheroni, due fette di carne in umido, quattro salsicce, due polpette, pane, mezzo litro di vino e due mele.

Oggi il piatto di Sant’Antonio viene consumato, nella domenica successiva al 17 gennaio, dai residenti, amici, conoscenti e da angelani che vivono fuori dalle mura amiche, nei ristoranti ad un prezzo ‘politico’ perchè per tradizione i Priori debbono provvedere a gran parte della spesa; il Piatto è infatti nato come offerta gratuita verso i bisognosi.

