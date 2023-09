Furto alla cassetta di sicurezza di una lavanderia: denunciati in due.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti nei pressi di un esercizio commerciale di Bastia Umbra dove era stato segnalato un furto.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con il proprietario, il quale ha dichiarato che, mentre si recava presso la sua lavanderia, aveva notato due persone sospette allontanarsi velocemente. Si era poi accorto che gli stessi, dopo aver forzato la porta di un ufficio, avevano scassinato una cassetta di sicurezza asportando il denaro ivi contenuto. La vittima ha dichiarato che si trattava solo dell’ultimo di una serie di episodi, verificatisi nell’ultimo anno.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili e acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno avviato le attività di indagine. In poco tempo, il personale dell’ufficio Anticrimine del Commissariato è riuscito a risalire all’identità dei due presunti autori, un 34enne cittadino straniero, e un 30enne italiano, già noti alle Forze dell’Ordine.

Per questo motivo, terminate le attività di rito e acquisita la querela della parte offesa, i due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

