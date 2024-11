Giocattolo sospeso, a Bastia iniziativa di beneficenza per le feste

Torna l’iniziativa di beneficenza Giocattolo Sospeso: giunta alla 4a edizione, dopo aver già raccolto e donato ben più di 20mila giochi, per la prima volta arriva in tutta Italia, coinvolgendo tutte le 20 regioni e San Marino. È quindi una prima volta per l’Umbria, che parteciperà sicuramente con Bastia Umbra.

L’iniziativa è partita mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sancito dall’articolo 31 della Convenzione delle Nazioni Unite. Al momento hanno già aderito circa 500 tra negozi di giocattoli e prima infanzia, oltre a super e ipermercati, per un totale di oltre 300 città distribuite su almeno 70 province. Battuto ogni precedente record.

L’idea, che prende spunto dalla famosa pratica del caffè sospeso di Napoli, ed è molto semplice: quando una persona acquista un gioco un giocattolo ne lascia uno “sospeso” presso il negozio, affinché una bambina o un bambino meno fortunato possa riceverlo senza alcun costo. Le festività si associano spesso ai regali materiali. “Il Giocattolo Sospeso” ricorda invece che a far la differenza sono gesti di gentilezza e solidarietà che creano un legame. A Bastia è possibile acquistare un gioco alla “La Casa del Giocattolo” in Via Vivaldi 1; i giocattoli raccolti verranno poi distribuiti dal Settore Servizi Sociali del Comune di Bastia Umbra alle famiglie della nostra comunità.

Foto di Aedrian Salazar | via Unsplash

